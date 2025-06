Matterley Basin: Kein Alkoholverkauf nach Todesfall

2024 kam es in Matterley Basin auch zu einem Todesfall

Beim MXGP of Great Britain am kommenden Wochenende wurde ein Alkoholverbot verhängt. Hintergrund sind Zwischenfälle beim Motocross der Nationen 2024, bei dem es ein Todesopfer gab und Menschen verletzt wurden.

Am kommenden Wochenende findet im englischen Matterley Basin der 12. Lauf zur Motocross-WM 2025 statt. Dem Veranstalter wurden in diesem Jahr zusätzliche Sicherheitsauflagen erteilt. Alkoholverkauf an der Strecke wurde verboten.

Hintergrund der Anordnung sind Ereignisse aus dem vergangenen Jahr, als es beim Motocross der Nationen zu einem Zwischenfall mit Todesfolge kam. «Es wurden Feuerwerkskörper neben Menschen ohne Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen gezündet», heißt es in der von der BBC veröffentlichten Stellungnahme.

Die Polizei erklärte, dass es im vergangenen Jahr mehrere Lizenzverletzungen sowie weitere Straftaten gab, darunter den Angriff auf einen Mitarbeiter, der nach einer körperlichen Attacke 15 Minuten lang bewusstlos war. 2024 verstarb ein Zuschauer nach Alkoholkonsum in Kombination mit Ecstasy an Herzversagen. Daraufhin wurde ein Unterausschuss für die Lizenzierung der Veranstaltung gebildet, der die Sicherheitsrisiken evaluieren sollte. «Es war ein rechtsfreier Raum», ordnete die Polizei die Veranstaltung ein. Im Ergebnis gab es das nun verhängte Alkoholverbot.