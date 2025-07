Jeffrey Herlings (KTM): «Ich hasse Operationen»

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings will sein gebrochenes rechtes Schlüsselbein nicht operieren lassen. Der fünffache Weltmeister plant eine Rückkehr in die MXGP-WM in 4 bis 6 Wochen.

Nach ursprünglichem Plan sollte der Schlüsselbeinbruch des niederländischen Red Bull KTM-Werksfahrers Jeffrey Herlings operativ fixiert werden, aber der fünffache Weltmeister hat sich gegen eine OP entschieden: «Ich hasse Operationen einfach», erklärte 'The Bullet'. «Ohne Platte dauert die Heilung normalerweise etwas länger, aber es ist ein glatter Bruch. Die Heilung wird etwa zwischen 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen. Vieles hängt jetzt von Mutter Natur ab, also gehen wir es Tag für Tag und Woche für Woche an. Im Moment konzentrieren wir uns nur auf den Heilungsprozess und ich hoffe, Euch alle so schnell wie möglich wieder bei den Rennen zu sehen.»

Der Saisonauftakt von Jeffrey Herlings war wegen eines Ende letzten Jahres zugezogenen Kreuzbandrisses verkorkst. Mitte der Saison holte er deutlich auf. Vor seinem Crash befand er sich in einem Form-Hoch und gewann die Grands Prix von Deutschland und Lettland und wurde in Matterley Basin Vierter. Damit rückte er in der WM-Tabelle auf den 6. Platz nach vorne und hätte mit Chance die WM auf dem Podium beenden können. Daraus wird jetzt wohl nichts mehr. Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff ist zwischenzeitlich auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt.

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 584 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 552, (-32)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 411, (-173)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 383, (-201)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-237)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-259)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 319, (-265)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 312, (-272)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-279)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 274, (-310)