Kymi-Ring: Kay de Wolf gewinnt, Längenfelder auf P4

Nach einem heftigen Abflug von Liam Everts (Husqvarna) übernahm Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) die Führung und gewann vor Sacha Coenen (KTM) und Guillem Farres (Triumph). Simon Längenfelder wurde Vierter.

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war der Schnellste im Zeittraining, startete auf dem neuen Sandkurs im Infield des Iiti Kymi-Rings von der Pole Position, kam gut aus dem Gate heraus und zog im Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Finland den Holeshot. Noch in der ersten Runde geriet Sacha im tiefen Sand ins Straucheln, so dass der ebenfalls gut gestartete Liam Everts (Husqvarna) die Führung übernehmen konnte.

Everts schien das Rennen von der Spitze aus kontrollieren zu können, doch ein heftiger Crash in Runde 6 im Bereich der Wellensektion beendete seine Ambitionen. Liam tauchte mit der Fußraste in den Sand ein, flog in hohem Bogen über den Lenker ab und wurde am Boden von seinem Motorrad getroffen. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna), der sich von Rang 4 aus auf Platz 2 nach vorne gekämpft hatte, erbte die Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor Sacha Coenen (KTM) und Guillem Farres (Triumph).

WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) wurde am Start etwas abgedrängt und fiel in der ersten Runde von Platz 4 auf Rang 8 zurück. Der Red Bull KTM-Werksfahrer setzte auch in diesem Rennen auf Konstanz und kämpfte sich schrittweise auf den 4. Platz nach vorne. Damit konnte er seine WM-Führung gegenüber Andrea Adamo (KTM), der nur auf Rang 6 ins Ziel kam, von 52 auf 54 Punkte ausbauen. Lediglich Kay de Wolf konnte einen Rückstand von 70 auf 67 Punkte verkürzen. Damit wird der Deutsche den Finnland-Grand-Prix in jedem Falle als WM-Leader verlassen.

MX2 Qualifikationsrennen Iiti Kymi-Ring



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Sacha Coenen (B), KTM

3. Guillem Farres (E), Triumph

4. Simon Längenfelder (D), KTM

5. Mathis Valin (F), Kawasaki

6. Andrea Adamo (I), KTM

7. Camden McLellan (ZA), Triumph

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Cas Valk (NL), KTM

10. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

11. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

12. Jens Walvoort (NL), KTM

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

14. Julius Mikula (CZ), TM

15. Valerio Lata (I), Honda

16. Maxime Grau (F), KTM

17. Kasimir Hindersson (FIN), KTM

18. Magnus Smith (DK), KTM

19. (DNF): Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 582

2. Andrea Adamo (I), KTM, 528, (-54)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 515, (-67)