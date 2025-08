Kay de Wolf (Husqvarna) souverän in Lauf 1

MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse im belgischen Lommel vor Camden McLellan (Triumph) und Andrea Adamo (KTM). Simon Längenfelder (KTM) nach Sturz auf Rang 7.

Erster Lauf der Klasse MX2, Grand Prix of Flanders in Lommel: Red Bull KTM-Werksfahrer und Lokalmatador Sacha Coenen zog erneut den Holeshot. Aber wie schon am Samstag ging er von Anfang an volles Risiko und es dauerte keine Runde, bis er einen Sprung zu weit nahm und neben der Strecke in einem Sandhaufen landete. Kay de Wolf (Husqvarna) übernahm die Führung, während Sacha danach erneut mehrfach stürzte und auf Rang 8 zurückfiel. Immer wieder musste sich der Belgier nach vorne kämpfen. Dabei missachtete er geschwenkte gelbe Flaggen und erhielt einen Abzug von 5 Punkten. Am Ende kam Sacha auf Rang 4 ins Ziel.

Kay de Wolf blieb fehlerfrei und gewann den ersten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 28 Sekunden vor Camden McLellan (Triumph) und Andrea Adamo (KTM).

WM-Leader Simon Längenfelder startete im Bereich von Rang 4 und rangierte bis zur 10. Runde auf Platz 5, doch er bekam einen heftigen Schlag aufs Hinterrad und flog über den Lenker ab. Zwei nachfolgende Piloten fuhren direkt am Deutschen vorbei. Längenfelder konnte das Rennen fortsetzen, doch sein Bike war stark beschädigt und verbogen, so dass er auf Platz 7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte.

Die niederländische Gaststarterin Lotte van Drunen (Yamaha) erreichte das Ziel auf Rang 24. Maximilian Werner erreichte das Ziel auf Platz 25.

MX2, Lauf 1, Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Camden McLellan (ZA), Triumph

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Mathis Valin (F), Kawasaki

6. Cas Valk (NL), KTM

7. Simon Längenfelder (D), KTM

8. Jens Walvoort (NL), KTM

9. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha

10. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

12. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

13. Valerio Lata (I), Honda

14. Guillem Farres (E), Triumph

15. Scott Smulders (NL), Triumph

16. Liam Owens (AUS), Husqvarna

17. Julius Mikula (CZ), TM

18. Gyan Doensen (NL), KTM

19. Ollie Colmer (GB), KTM

20. Pelle Gundersen (N), Husqvarna

...

24. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

25. Maximilian Werner (D), KTM

...

28. (DNF) Rick Elzinga (NL), Yamaha

29. (DNF) Mads Fredsoe (DK), Husqvarna

...

30. (NDF)Thibault Benistant (F), Yamaha

...

33. (DNF) David Braceras (E), Honda

…

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 686

2. Andrea Adamo (I), KTM, 642, (-44)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 641, (-45)