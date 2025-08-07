Tim Gajser: Rundenrekord! – Comeback in Schweden

Honda-Motocross-Ass Tim Gajser ist nach seinem heftigen Crash in Frauenfeld nun bereit für die Rückkehr in die MXGP-WM. Bei einer Trainingssession in Ungarn hat der Slowene mit einem Rundenrekord aufhorchen lassen.

Die Motocross-WM macht aktuell eine kurze Pause, ehe es am Wochenende des 17. August in Schweden mit dem Grand Prix in Uddevalla weitergeht. Dort wird auch das Comeback von Honda-Ass Tim Gajser erfolgen. Die offizielle Stellungnahme seitens Honda ist zwar noch ausständig, die Rückkehr des Slowenen ins Paddock der MXGP steht aber fest.

Gajser wäre dem Vernehmen nach bereits seit zwei Wochen in der Verfassung für ein Comeback gewesen, hat seine Rückkehr aber aufgeschoben, denn nach dem Event in Loket folgte direkt danach der Grand Prix in Lommel – dieses dichte Programm ist generell für alle Fahrer, egal ob in der Comeback-Phase nach einer Schulterverletzung oder nicht, eine heftige Prüfung. Der WM-Zug ist für Gajser, der zum Zeitpunkt seines heftigen Crashs im schweizerischen Frauenfeld souverän anführte, ohnehin längst abgefahren.

Fakt ist: Der fünffache Weltmeister ist auf sein Comeback gut vorbereitet. Bei einer privaten Trainingssession auf der Naturpiste von Ujudvar in Ungarn konnten dies sämtliche Anwesenden feststellen. Die Zeitmessung bestätigte dann auch die Eindrücke der Beobachter: Gajser stellte auf der extrem langen Erd-Piste prompt einen Rundenrekord auf – die neue Bestmarke lautet jetzt 2:28,6 min.

Neben dem aktuellen Geschehen ist Gajser auch einer der Hauptdarsteller der Silly Season in der MXGP-Serie. Er wurde bereits mit Ducati Corse in Verbindung gebracht – es gab sogar einen privaten Probelauf auf der neuen Desmo450 MX. Nun sieht es danach aus, als würde das Honda-Aushängeschild als neue Speerspitze bei Yamaha Factory Racing landen.