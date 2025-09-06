Afyon: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Quali-Race

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar mit einem Start-Ziel-Sieg und verkürzte seinen Rückstand in der WM auf 29 Punkte.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar: Der Dritte der WM-Tabelle, der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, stürzte im Zeittraining und musste im Rennen angeschlagen auf Platz 17 Schadensbegrenzung betreiben. Schnellster im Training war Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings, dessen Rundenzeit 0,126 Sekunden schneller war als die von Lucas Coenen (KTM).

Coenen setzte sich am Start gegen Herlings durch und gewann das Rennen mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) startete im Bereich der Top-4 und setzte sich in Runde 8 gegen Tim Gajser (Honda) durch. Mit Lucas Coenen auf Platz 1 (10 Punkte) und Romain Febvre auf Rang 8 (8 Punkte) knabberte der Belgier 2 Punkte seines Rückstandes zur WM-Spitze ab und verkürzte damit seinen Rückstand von 31 auf 29 Punkte.

HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez stürzte in der 5. Runde auf Platz 8 liegend, fiel zurück und konnte sich am Ende wieder bis auf Platz 8 vorkämpfen. Auch der slowenische Privatfahrer Jan Pancar (KTM) zeigte wieder Biss und setzte sich in der letzten Runde gegen den niederländischen Fantic-Werksfahrer Brian Bogers durch.

Alle Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum verfehlten die Punkteränge. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam auf Rang 16 ins Ziel. Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch erreichte das Ziel auf Platz 20 und der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann auf Rang 21.

Erstmals starten am Sonntag die beiden Coenen-Brüder aus Belgien in jeweils beiden Klassen von der Pole-Position.

MXGP Qualifikation Afyonkarahisar:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Ruben Fernandez (E), Honda

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Brian Bogers (NL), Fantic

12. Brent van Doninck (B), Honda

13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

14. Jago Geerts (B), Yamaha

15. Mattia Guadagnini (I), Ducati

16. Jeremy Seewer (CH), Ducati

17. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Tom Koch (D), Beta

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 843 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 814, (-29)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 617, (-226)