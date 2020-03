ADAC Masters mit sieben Rennen – aber ohne Aichwald

Der Kalender für das ADAC Motocross Masters 2020 wurde aufgrund der Coronakrise in neue Formen gegossen. Stand 24. März wird es einen Event weniger als bislang geben.

Die ADAC Masters Motocross-Serie wird 2020 nur sieben Rennen umfassen, eines weniger als geplant. Wegen den Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Kalender jetzt erneut angepasst.



Der Auftakt findet laut ADAC zum derzeitigen Stand am 31. Mai auf dem Wiesenkurs von Möggers in Vorarlberg statt. Weil es in Baden-Württemberg noch bis Mitte Juni ein behördliches Event-Verbot gibt, kann die geplante Veranstaltung in Aichwald nicht stattfinden. Somit fällt ein Klassiker aus dem diesjährigen Masters-Kalender.

Der Sommer wird intensiv. Nach Möggers soll die Saison in Holzgerlingen am 12. Juli fortgesetzt werden. Eine Woche danach steigt am 19. Juli das Meeting in Tensfeld. Für die Rennen von Mölln, die für Anfang Mai geplant waren, wurde als Ersatz der 26. Juli gefunden. Der 30. August ist für Bielstein reserviert. Fürstlich-Drehna bei Berlin wandert vom Saisonbeginn auf den 6. September. Das Finale findet eine Woche später am 13. September in Gaildorf statt. An diesen beiden Wochenenden fahren die GP-Asse in der Türkei und Schanghai.

Kollisionen mit den Grand-Prix-Events konnten auch im neuen Kalender nicht vermieden werden. Am Wochenende von Tensfeld und Mölln werden die Grand Prix in Arco und Loket gefahren. Jene GP-Asse aus dem Benelux-Raum, Frankreich und der Schweiz, welche das ADAC Masters immer wieder zu Trainingszwecken nützen, müssen ihre Planungen neu abstimmen, da längst auch der GP-Kalender völlig überarbeitet wurde.

Kalender ADAC MX Masters 2020, Stand 24. März:

31. Mai Möggers/A

12. Juli Holzgerlingen

19. Juli Tensfeld

26. Juli Mölln

30. August Bielstein

6. September Fürstlich-Drehna

13. September Gaildorf