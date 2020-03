ADAC MX Masters

ADAC MX Masters-Auftakt in Drehna verschoben

Die für den 29. März geplante Auftaktveranstaltung der ADAC MX Masters in Drehna wurde wegen der Coronavirus Pandemie auf den Herbst verschoben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Der ADAC teilte heute mit, dass der am 29. März geplante Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Drehna verschoben wurde. «Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und der daraus resultierenden Folgen, müssen wir den Terminkalender des ADAC MX Masters anpassen. Die Auftaktveranstaltung in Fürstlich Drehna wird nach Vorgaben bzw. Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers sowie der gemeinsamen Entscheidung des Veranstalters, MSC Fürstlich Drehna, und dem ADAC e.V. in den Herbst verschoben», heißt es in der Mitteilung.

Ein Ausweichtermin wurde noch nicht genannt.

Terminkalender ADAC MX Masters (Stand 11.3.2020)

03.05.2020 - Mölln

31.05.2020 - Möggers (AUT)

21.06.2020 - Aichwald

12.07.2020 - Holzgerlingen

19.07.2020 - Tensfeld

30.08.2020 - Bielstein

13.09.2020 - Gaildorf

tba - Fürstlich Drehna