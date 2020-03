Fürstlich-Drehna: Kommen WM-Stars auch im September?

Wegen der Corona-Krise wurde ursprünglich in Fürstlich-Drehna geplante Auftaktrennen der MX Masters auf Anfang September verschoben. Es gibt eine Terminkollision mit dem dem WM-Lauf in der Türkei.

Dass das MX Masters in Fürstlich-Drehna beginnt, hat seit 2006 Tradition. Aber für Sentimentalitäten ist angesichts der Coronavirus-Pandemie kein Platz: 15 Jahre später rückt die Veranstaltung «auf dem Mühlberg» auf den 5./6. September, auch wenn das beim Club bedauert wird. Geplant ist der Masters-Auftakt nun Ende Mai in Österreich in Möggers.

«Mit dem Saisonauftakt bei uns haben wir die Messlatte für die weiteren Veranstalter immer ziemlich hoch gelegt», meinte Clubvorsitzende Christian Lehmann. «Außerdem waren wir immer in der glücklichen Lage, nahezu alle Fahrer am Start zu haben, da auch die internationale Saison dann immer noch ganz jung war. Egal, wir sehen der Saison und unserer Veranstaltung erst einmal erwartungsvoll entgegen. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten für den September-Termin natürlich ihre Gültigkeit.»

Fürstlich-Drehna sieht sich nun auch mit einer Terminkollision mit dem Lauf der MXGP in Afyonkarahisar/Türkei konfrontiert. WM-Stars werden 2020 wohl am Start sein.

«Glücklicherweise sind dort keine EM-Klassen am Start. Somit rechne ich bei uns trotzdem mit vollen Startfeldern und glaube, dass auch der eine oder andere Nicht-Permanent-WM-Fahrer auf die weite Reise in die Türkei verzichten wird», hofft Vorstandsmitglied für Presse und Marketing, Marcel Rentsch. «Ich denke da gegebenenfalls an Max Nagl, Jordi Tixier oder Kevin Strijbos. Von daher sind wir mit dem neuen Termin zufrieden. Von den Alternativen ist er die beste Option. Auch von der Landwirtschaft und den Grundstücksbesitzern her, sehe ich das sogar entspannter.»

Kalender ADAC MX Masters 2020, Stand 24. März:

31. Mai Möggers/A

12. Juli Holzgerlingen

19. Juli Tensfeld

26. Juli Mölln

30. August Bielstein

6. September Fürstlich-Drehna

13. September Gaildorf