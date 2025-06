ADAC MX Masters in Dreetz: Vorschau und Livestream

Zum 3. Lauf der ADAC MX Masters hat sich der fünffache Motocross-Weltmeister und 107-fache Grand-Prix-Sieger Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) angekündigt. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind perfekt.

Am kommenden Wochenende findet im brandenburgischen Dreetz der 3. Lauf der ADAC MX Masters statt und der fünffache Motocross-Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) wird mit am Start stehen. Der Niederländer, der die beiden letzten Grands Prix in Deutschland und Lettland gewonnen hat, befindet sich wieder in Top-Form. Es wird sich also nicht die Frage stellen, ob er siegt, sondern mit welchem Vorsprung er gewinnt. Im Talkessel hatte Herlings im zweiten Lauf alle deutschen Fahrer mindestens einmal überrundet.

Für die Meisterschaft spielt der Gaststart des 107-fachen Grand-Prix-Siegers keine große Rolle, aber er wird den Protagonisten wichtige Punkte im Meisterschaftskampf wegnehmen. Für den führenden Max Nagl (Triumph) wird in Dreetz also in erster Linie Konstanz gefragt sein. Im Sand von Mölln konnte Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig mit einem 4-2-2-Ergebnis den ersten Gesamtsieg seiner Karriere feiern, aber den letzten Lauf gewann dann wieder Titelverteidiger Max Nagl, der nach wie vor auf der brandneuen TF450 international der erfolgreichste Triumph-Pilot ist. Nach zwei absolvierten Veranstaltungen führt Nagl die Tabelle mit einem Vorsprung von 15 Punkten gegenüber Maximilian Spies (Becker Racing) an.

Tabellenstand nach Runde 2.



1. Max Nagl (D), Triumph, 131 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 116, (-15)

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 112, (-19)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 94, (-37)

5. Jakub Teresak (CZ), Honda, 83, (-48)

6. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 82, (-49)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 77, (-54)

8. Nico Koch (D), KTM, 72, (-59)

9. Milko Potisek (F), Yamaha, 69, (-62)

10. Jere Haavisto (F), KTM, 66, (-65)

11. Marcel Stauffer (A), KTM, 54, (-77)

Der Youngsters Cup wird in diesem Jahr vom MX2-WM-Piloten Quentin Marc Prugnieres angeführt. Auch wenn der Franzose beim letzten Rennen in Mölln nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleistung wegen zu harter Fahrweise nach dem zweiten Lauf disqualifiziert wurde, führt er den Youngsters-Cup weiterhin an, aber sein Vorsprung ist mit einem Punkt äußerst knapp.

Youngsters Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 97 Punkte

2. Maxime Grau (F), KTM, 96, (-1)

3. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 86, (-11)

4. Maximilian Ernecker (A), KTM, 83, (-14)

Die Wetteraussichten für das Wochenende sind gut. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen von 26 Grad am Samstag soll es voraussichtlich am Sonntag bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit bewölkt bleiben.

Alle Rennen werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und Hintergrundinformationen. Am Samstag beginnt der Livestream um 14:15 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits ab 10:30 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

Livestream Samstag:

Livestream Sonntag, Teil 1:

Livestream Sonntag, Teil 2: