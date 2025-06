Jeffrey Herlings: Seltener Gaststart in Deutschland

Der niederländische Motocross-Held Jeffrey Herlings aus dem Team Red Bull KTM wird beim ADAC MX Masters in Dreetz dabei sein. Für die deutschen Fans ist das ein besonderer Leckerbissen.

Die Motocross-WM macht am kommenden Wochenende eine Pause, bevor es am 21./22. Juni mit dem Grand Prix von Großbritannien in Matterley Basin weitergeht. Bevor es dazu kommt, steigt in Dreetz die nächste Veranstaltung des ADAC MX Masters. Dort wird ein besonderes Jubiläum gefeiert, da es sich um die 150. Veranstaltung der größten deutschen Motocross-Serie handelt.

Passend dazu hat sich mit Jeffrey Herlings aus dem Team Red Bull KTM ein sehr prominenter Gaststarter angemeldet, die Verträge mit dem fünffachen Weltmeister sind unter Dach und Fach. Der 30-jährige Niederländer hat zuletzt via Social Media bereits die Werbetrommel für das Event auf der Sandpiste am Eichenweg in der Nähe von Magdeburg gerührt.

Herlings kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück, war er doch 2008 Sieger des ADAC-MX-Junior-Cups. Und: Herlings ist wieder nahe seiner Topform, das belegen seine eindrucksvollen Auftritte beim Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal und zuletzt beim lettischen WM-Event in Kegums mit sehr unterschiedlichen Bodentypen. Für den Niederländer waren es in seiner eindrucksvollen Karriere die GP-Siege Nummer 108 und 109.

Für die Zuschauer gibt es in Dreetz einen wichtigen zusätzlichen Termin im Rahmenprogramm: Am Sonntag in der Mittagspause wird es am Masters-Truck neben allen Assen der Serie auch die Möglichkeit für Selfies und Autogramme mit Jeffrey Herlings geben.