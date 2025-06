Dreetz: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt Samstagsrennen

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Auftakt der 3. Meisterschaftsrunde der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz vor Maximilian Spies (KTM), der damit die Tabellenspitze erreichte. Max Nagl stürzte

Samstagsrennen der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz, 3. Veranstaltung der ADAC MX Masters 2025: Der niederländische WM-Gaststarter und 109-fache Grand-Prix-Sieger Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) war erwartungsgemäß im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position in den ersten Wertungslauf. Die Verhältnisse waren bei Temperaturen jenseits der 30 Grad im tiefen Sand für alle Beteiligten extrem fordernd.

In der ersten Kurve nach dem Start kam es gleich zu zwei Stürzen, in die mehrere Fahrer verwickelt wurden: Zunächst ging Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig am Kurveneingang über das Vorderrad zu Boden. Nur wenige Meter dahinter, am Kurvenausgang, ging unter anderem Tabellenführer Max Nagl (Triumph) zu Boden. Auch Lokalmatador Cato Nickel war in diesen Crash verwickelt und musste das Rennen aufgeben. Max Nagl konnte zwar weiterfahren, kam aber als Letzter wieder weg und musste von ganz hinten eine Aufholjagd durch das Feld von 40 Fahrern starten.

Die Spitze übernahm zwischenzeitlich der 'Weiße Riese' Maximilian Spies (Becker Racing KTM) vor Mike Gwerder und Jeffrey Herlings. Herlings setzte sich noch in der ersten Runde gegen Gwerder auf der 350er KTM durch, aber der hoch motivierte Maximilian Spies konnte Herlings 5 Runden lang auf Distanz halten und seine Führungsposition verteidigen. Ab Runde 6 übernahm dann aber 'The Bullet' das Zepter. Als der Sand-König neben Spies auftauchte, leistete dieser kaum Widerstand. Herlings ging vorbei, bedankte sich, kontrollierte danach das Rennen von der Spitze und gewann am Ende souverän mit einem Vorsprung von 35,8 Sekunden vor Spies.

Während sich die Top-3 (Herlings, Spies und van de Moosdijk) von Beginn an vom Rest des Feldes absetzen konnten, arbeitete sich Max Nagl kontinuierlich nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens hatte er die Punkteränge der Top-20 erreicht und in den letzten Runden konnte Nagl seine überragende Fitness nutzen, um in der Endphase des Rennens noch mehrere Piloten zu überholen. Mit Nagl auf Platz 14 und Spies auf Platz 2 herrscht vor den beiden Sonntagsrennen Punktgleichheit an der Tabellenspitze.

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig fuhr nach seinem Startcrash auf Platz 12 nach vorne. Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk wurde Dritter vor dem Österreicher Marcel Stauffer (KTM) auf Platz 4.

Mit Spannung fiebern wird nun am Sonntag das Duell zwischen Max Spies und Max Nagl erwartet, bei dem es um die Tabellenführung geht. Samstags-Sieger Jeffrey Herlings freute sich über seinen Erfolg und lobte die Organisation der ADAC MX Masters.

ADAC MX Masters Dreetz, Lauf 1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Maximilian Spies (D), KTM

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

4. Marcel Stauffer (A), KTM

5. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

6. Gert Krestinov (EST), Yamaha

7. Lukas Platt (D), KTM

8. Emil Weckman (FIN), Yamaha

9. Peter König (D), KTM

10. Jere Haavisto (FIN), KTM

11. Tomas Kohut (SK), KTM

12. Noah Ludwig (D), KTM

13. Victor Alonso (E), Honda

14. Max Nagl (D), Triumph

15. Mike Gwerder (CH), KTM

16. Nico Koch (D), KTM

17. Edvard Bidzans (LT), Honda

18. Max Thunecke (D), Suzuki

19. Vincent Gallwitz (D), GASGAS

20. Marnique Appelt (D), KTM

21. Tim Koch (D), Husqvarna

22. Mark Scheu (D), Suzuki

…

DNS: Jakub Teresak (CZ), Honda