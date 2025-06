Auftaktsieger Markuss Kokins (GASGAS) überraschte

Der lettische Kosak-GASGAS-Pilot Markuss Kokins gewann das Auftaktrennen des ADAC MX Youngster Cups im brandenburgischen Dreetz vor WZ-Racing-KTM-Pilot Maxime Grau und dem Dänen Mads Fredsoe (Husqvarna).

Youngsters-Tabellenführer Quentin Marc Prugnieres war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position ins Samstagsrennen der ADAC MX Masters im Sand von Dreetz, aber den Holeshot zog Sixtyseven Husqvarna-Pilot Jan Krug, während Prugnieres nur im Bereich von Platz 11 ins Rennen startete.

Maximilian Ernecker (Husqvarna) stürzte in der Anfangsphase und musste das Rennen beenden. Der lettische Kosak-KTM-Pilot Markuss Kokins übernahm in der dritte Runde die Führung uns setzte sich einige Sekunden ab. In der Endphase des Rennens konnte der französische WZ-Racing-KTM-Pilot Maxime Grau mit einem Endspurt die Lücke schließen, aber Kokins zog ließ sich nicht aus seinem Rhythmus bringen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden.

Überraschungssieger Markuss Kokins startete vor einer Woche im lettischen Kegums in der EMX250-Europameisterschaft und beendete den zweiten Lauf auf Platz 4. Nun folgte der erste Laufsieg im Youngster-Cup. Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) erwischte wieder keinen guten Start und beendete das Rennen auf Rang 12.

Ergebnis MX Youngster Cup Dreetz, Lauf 1:



1. Markuss Kokins (LT), GASGAS

2. Maxime Grau (F), KTM

3. Mads Fredsoe (DK), Husqvarna

4. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

5. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha

6. Bradley Mesters (NL), KTM

7. Liam Owens (AUS), Husqvarna

8. Scott Smoulders (NL), Triumph

9. Valentin Kees (D), KTM

10. Roberts Lusis (LT), GASGAS

11. Eric Rakow (D), KTM

12. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

…

15. Lyonel Reichl (L), Husqvarna

...

38. (DNF) Maximilian Ernecker (A), Husqvarna