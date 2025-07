Vorschau und Livestream: ADAC MX Masters Bielstein

Die Wetterprognosen für den 4. Lauf der ADAC MX Masters auf dem legendären Waldkurs Drabenderhöhe in Bielstein sind perfekt. Mit Jordi Tixier (Honda) und Alvin Östlund (Triumph) haben sich weitere Stars angekündigt.

Der Waldkurs Bielstein Drabenderhöhe gehört zweifellos zu den schönsten Strecken Europas. Die Wald-Passagen wecken Erinnerungen an den legendären Kurs im belgischen Namur, den es leider nur noch im Gedächtnis gibt. Motocross in Bielstein ist und bleibt Kult.

Wegen der Terminüberschneidung mit dem Finnland-Grand-Prix auf dem Kymi-Ring wird es in Bielstein ein etwas abgeändertes Programm geben. Neben der Hauptklasse MX Masters gehen die Piloten des ADAC MX Junior Cups 85 sowie die DMX der Damen an den Start – mit Larissa Papenmeier. Es wird also keinen Youngster-Cup geben, weil einige der Teilnehmer in den EMX-Klassen bzw. der MX2 am Start stehen.

Die Wetteraussichten sind bei eher kühlen Tageshöchstwerten von 23 Grad perfekt. Am Samstag soll es nach den Vorhersagen bewölkt bleiben. Am Sonntag ist Sonnenschein bei leichter Bewölkung vorhergesagt.

In der Masters-Klasse wird der MX2-Weltmeister des Jahres 2014 und zweifache Masters-Sieger Jordi Tixier wieder am Start stehen. Der Franzose hatte sich beim Winter-Motocross in Frankenbach die Wirbel C2 und C3 gebrochen und war monatelang ausgefallen.

Titelverteidiger und Tabellenführer Max Nagl, der beim letzten Rennen in Dreetz in einen Startcrash verwickelt wurde und den ersten Lauf komplett mit dem dritten Gang bestreiten musste, bringt einen relativ knappen Vorsprung von 15 Punkten mit nach NRW. Mit dem Schweden Alvin Östlund wird in Bielstein ein weiterer Protagonist mit WM-Erfahrung für das Team Dörr Motorsport starten.

Tabellenstand nach Runde 3:



1. Max Nagl (D), Triumph, 182 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 167, (-15)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 162, (-20)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 136, (-46)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 129, (-53)

6. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 96, (-86)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 95, (-87)

8. Nico Koch (D), KTM, 89, (-93)

9. Jere Haavisto (F), KTM, 88, (-94)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 83, (-99)

11. Marcel Stauffer (A), KTM, 77, (-105)

Alle Rennen aus Bielstein werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 13:45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 11:00 Uhr.

Livestream Samstag:

Livestream Sonntag: