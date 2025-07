Bielstein: Marcel Stauffer (KTM) siegt am Samstag

Mit einer fahrerisch und kämpferisch starken Leistung gewann Marcel Stauffer (KTM) das Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Bielstein vor Tabellenführer Max Nagl (Triumph) und Rückkehrer Jordi Tixier (Honda).

Der französische KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier, der in Bielstein nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback gab, brannte Bestzeit in den Waldboden an der Drabenderhöhe und startete von der Pole-Position ins Samstagsrennen des 4. Laufs der ADAC MX Masters. Den Holeshot zog dann aber erneut Tabellenführer Max Nagl (Triumph), der sich in der Anfangsphase des Rennens gegen die Angriffe von Jörgen Matthias Talviku (Yamaha) zur Wehr setzen musste. Talviku wurde in der 6. Runde vom gut aufgelegten Österreicher Marcel Stauffer (KTM) überholt, der danach die Lücke zum führenden Nagl schloss. Nach der Hälfte des Rennens rutschte Nagl im oberen Streckenbereich das Hinterrad weg, er kam quer, musste korrigieren und verlor damit Schwung. Stauffer befand sich bereits an seinem Hinterrad und mit einem spektakulären Scrub drückte Stauffer seine KTM flach über die folgende Sprungkombination und übernahm damit die Führung.

Der Osicka-KTM-Pilot gewann das Samstagsrennen mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden vor Nagl und Tixier. Noah Ludwig (Sarholz KTM) setzte sich mit einer kämpferisch starken Leistung gegen Maximilian Spies (Becker Racing KTM) durch und wurde auf Platz 6 zweitbester Deutscher. Spies fiel in der letzten Runde nach einem Fehler von Platz 8 auf Rang 10 zurück.

Ergebnis ADAC MX Masters Bielstein, Lauf 1:



1. Marcel Stauffer (A), KTM

2. Max Nagl (D), Triumph

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

5. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

6. Noah Ludwig (D), KTM

7. Nico Koch (D), KTM

8. Cato Nickel (D), Husqvarna

9. Pavol Repcak (SK), KTM

10. Maximilian Spies (D), KTM