Marcel Stauffer (KTM) siegt in Bielstein vor Max Nagl

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann der österreichische Osicka-KTM-Pilot Marcel Stauffer den 4. Lauf der ADAC MX Masters auf dem Waldkurs von Bielstein vor Max Nagl (Triumph) und Jordi Tixier (Honda). Nagl baut Führung aus.

4. Lauf der ADAC MX Masters in Bielstein: Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig zog auf dem legendären Waldkurs auf der Drabenderhöhe in beiden Sonntagsrennen den Holeshot. Marcel Stauffer (KTM) übernahm im ersten Sonntagsrennen in der 5. Runde die Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden vor dem niederländischen Kosak-KTM-Piloten Roan van de Moosdijk, der sich erst in der letzten Runde gegen Tabellenführer Max Nagl (Triumph) durchsetzen konnte. Nagl war im Bereich der Top-5 gestartet, kämpfte sich in die Spitzengruppe zurück, musste dann aber dem Druck des Niederländers nachgeben, der damit seinen Rückstand in der Tabelle um 2 Punkte verringern konnte. Rückkehrer Jordi Tixier (KMP Honda) beendete dieses Rennen auf Platz 4. Noah Ludwig fiel am Ende hinter Tixier auf Platz 5 zurück.

Nach dem Start zum zweiten Sonntagslauf krachte es gewaltig. Zunächst zog Noah Ludwig erneut den Holeshot. Dahinter folgten Nagl und Stauffer. Der lettische KMP-Honda-Pilot Edvards Bidzans strauchelte in der ersten Sprungsektion im Wald und löste damit eine Massenkarambolage aus, in die Roan van de Moosdijk verwickelt wurde. Seine Maschine flog führerlos quer über die Strecke und riss weitere Fahrer mit zu Boden. Betroffen waren neben Bidzans und dem Niederländer auch Tomas Kohut, Anton Gole und Cato Nickel, der schon im ersten Lauf in einen Crash verwickelt war. Van de Moosdijk musste das Rennen nach diesem Zwischenfall angeschlagen aber ohne schwere Verletzungen aufgeben. Er konnte zu Fuß zurück ins Fahrerlager gehen.

In Runde 3 gingen Nagl und Stauffer an Ludwig vorbei an die Spitze und es entbrannte ein spannendes Duell zwischen dem Österreicher und dem Deutschen. Nach mehreren Führungswechseln kam es zur Berührung: Nagl schlug Stauffer die Tür zu, sodass dieser zu Boden ging. Der Österreicher war zwar schnell wieder im Rennen, allerdings ging Ludwig vorbei, sodass sich Stauffer erst wieder zurückkämpfen musste. Nagl gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 9 Sekunden vor Stauffer und Ludwig.

«Ich hatte einen guten Start, bin in Führung gegangen und wollte eine Lücke rausfahren. Dann ist aber Marcel immer näher gekommen. Unser Zweikampf hat richtig Spaß gemacht, weil wir uns immer Platz lassen», erklärte Max Nagl nach dem Rennen. «Wir haben uns vier- oder fünfmal überholt. Dann hat es leider gekracht. Das war aber keine Absicht, sondern eine Fehleinschätzung. Mit dem 2-3-1-Ergebnis kann ich auf jeden Fall zufrieden sein.»

Marcel Stauffer gewann die Gesamtwertung von Bielstein mit einem 1-1-2-Ergebnis. Auf Nagls Aktion, die in seinem Sturz resultierte, reagierte er allerdings nicht ganz so gelassen: «Ich bin im dritten Lauf von weiter hinten gekommen, bis ich dann leider zu Boden musste. Aber man trifft sich ja öfter auf der Strecke und merkt sich so etwas.»

Mit seinem Tagessieg verbesserte sich Marcel Stauffer auf Platz 6 der Tabelle. Max Nagl konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 15 auf 42 Punkte ausbauen. Maximilian Spies (Becker Racing KTM) haderte mit gesundheitlichen Problemen und musste sich mit einem 8. Platz zufriedengeben. Spies bleibt aber Dritter der Tabelle. Sein Rückstand zur Spitze vergrößerte sich nach 4 von 8 Events von 20 auf 52 Punkte.

Schon am kommenden Wochenende geht es im Sand von Tensfeld mit Meisterschaftsrunde 5 weiter. Dort hat sich MX2-WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) als Gaststarter angemeldet.

Ergebnis ADAC MX Masters Bielstein:



1. Marcel Stauffer (A), KTM, 1-1-2

2. Max Nagl (D), Triumph, 2-3-1

3. Jordi Tixier (F), Honda, 3-4-4

4. Noah Ludwig (D), KTM, 6-5-3

5. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 5-6-5

6. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 4-2-36(DNF)

7. Nico Koch (D), KTM, 7-9-9

8. Maximilian Spies (D), KTM, 10-8-10

9. Jere Haavisto (FIN), KTM, 14-12-6

10. Mike Stender (D), Yamaha, 11-14-8

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 12-10-12

Tabellenstand nach Runde 4 von 8:



1. Max Nagl (D), Triumph, 249 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 207, (-42)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 197, (-52)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 183, (-66)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 180, (-69)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 149, (-100)

7. Nico Koch (D), KTM, 127, (-122)

8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 119, (-130)

9. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 110, (-139)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 103, (-146)