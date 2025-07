Vorschau und Livestream: ADAC MX Masters in Tensfeld

​Beim 5. Event der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld wird MX2-WM-Leader Simon Längenfelder (Red Bull KTM) mit dem 250er Motorrad als Gaststarter gegen Max Nagl (Triumph) antreten.

Nach nur einwöchiger Pause gehen die ADAC MX Masters am kommenden Wochenende im schleswig-holsteinischen Tensfeld in ihre zweite Saisonhälfte. Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchstwerten von 24 Grad perfekt. Am Samstag wird Sonnenschein bei leichter Bewölkung erwartet. Am Sonntag ist die Regenwahrscheinlichkeit niedrig.

Als besonderer Leckerbissen wird MX2-WM-Leader Simon Längenfelder in Tensfeld erwartet. Der WM-Spitzenreiter wird bei dieser Veranstaltung seine Premiere in der 450er-Masters-Klasse geben.

Dieser Einsatz ist natürlich ein Risiko, denn mit der leistungsmäßig unterlegenen 250er hat er am Start wenig Chancen gegen die 450er. Fahrerisch wird er zweifellos konkurrenzfähig sein, aber er muss sich eben durch den Verkehr der 40 Starter arbeiten. Längenfelder, der erstmals in seiner Karriere realistische Titelchancen in der WM hat, kann also nur ein kalkuliertes Risiko eingehen. Aber getreu seinem Motto, stets das Beste zu geben, wird das ein schwieriger Balanceakt werden.

Der Oberfranke kennt das ADAC MX Masters bestens. 2019 sicherte er sich souverän den Titel im ADAC MX Junior Cup 125 und legte damit den Grundstein für seine WM-Karriere. Nach sechs Jahren kehrt der ADAC Stiftung Sport-Pilot als einer der erfolgreichsten deutschen Motocrosser der Gegenwart zur Serie zurück.

«Ich freue mich sehr, nach sechs Jahren mal wieder beim ADAC MX Masters dabei zu sein und den Fans zu zeigen, dass ich weiß, wo ich herkomme», erklärte Längenfelder. «Tensfeld ist eine tolle Strecke und mit den schwierigen Bedingungen bietet sie mir und dem Team eine gute Gelegenheit, um die Abstimmung des Fahrwerks noch weiter für die folgenden Grands Prix im Sand voranzubringen».

Im Rahmenprogramm starten die Piloten des ADAC MX Youngster Cups und ADAC MX Junior Cups 125. Außerdem starten die Damen zur Deutsche Motocross-Meisterschaft. Hier hat sich mit der sechsfachen Weltmeisterin Kiara Fontanesi (GASGAS) ein weiterer Hochkaräter angemeldet.

Auch in Tensfeld wird wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm angeboten. Kinder können an beiden Veranstaltungstagen auf dem Yamaha Quad- und PW-Parcours ihre Runden drehen. Am Samstagabend findet ein Pitbike-Rennen statt. Am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr werden Max Nagl, Simon Längenfelder, Roan van de Moosdijk und Larissa Papenmeier am ADAC MX Masters-Truck den Fans bei der Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Zudem findet in der Mittagspause ein Showtraining der Nachwuchspiloten der ADAC MX Academy powered by KTM statt. Tickets für die Veranstaltung können bereits im Vorfeld online im Ticketshop des ADAC Schleswig-Holstein gekauft werden.

Alle Rennen aus Tensfeld werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 14.45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 09.45 Uhr

Tabellenstand nach Runde 4 von 8:



1. Max Nagl (D), Triumph, 249 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 207, (-42)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 197, (-52)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 183, (-66)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 180, (-69)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 149, (-100)

7. Nico Koch (D), KTM, 127, (-122)

8. Jere Haavisto (F), KTM, 119, (-130)

9. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 110, (-139)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 103, (-146)

