Simon Längenfelder (GASGAS): «Mein Speed ist gut»

GASGAS-MX2-Crosser Simon Längenfelder holte sich vor der Sommerpause in Kegums im tiefen Sand wertvolle Punkte, die ihn nun in die Top-10 der Tabelle gebracht haben.

Simon Längenfelder konnte mit den Plätzen 10 und 11 durchaus zufrieden die Heimreise aus Kegums antreten, wenn auch nichts mit einem echten Top-Ergebnis geworden ist. Der bayerische Teenager geht nun als WM-Zehnter in die Sommerpause, hat bisher schon 137 WM-Punkte gesammelt und liegt klar vor seinem schwedischen Teamkollegen Isak Gifting.

«Es war ganz okay, aber meine Ergebnisse hätten besser sein müssen», stellt der 17-Jährige aus dem Team Diga-Procross fest, der in Lauf 1 nach der ersten Runde 16. War und dann auf Rang 10 nach vorne pflügte. Längenfelder weiß: «Wenn ich beim Start nicht ein Problem mit meinem Gatter gehabt hätte in Lauf 1 und dann in Rennen 2 nicht von einem gestürzten Fahrer gebremst worden wäre, hätte ich sicher näher an der Spitze dran sein können.»

Längenfelder hatte im Zeittraining die zehntschnellste Rundenzeit geschafft, in Lauf 2 war er nach dem Start wegen dem Zwischenfall gar nur 19. «Ein zehnter und ein elfter Platz sind nicht schlecht, wenn man bedenkt, was alles vorgefallen ist. Aber ich weiß, dass mein Speed gut ist. Ich habe mich auch wirklich großartig auf dem Motorrad gefühlt. Wenn ich vorne starten kann und das Chaos im Mittelfeld vermeiden kann, sollte ich wieder näher an den Spitzenleuten dran.»

In der Tabelle hat Längenfelder mit den Zählern von Kegums den angeschlagenen Niederländer Roan van de Moosdijk (F&H-Kawasaki) überholt und belegt aktuell Platz 10.

Die Motocross-WM geht ab dem 5. September in der Türkei weiter – mit einem Doppel-Event innerhalb von vier Tagen in Afyonkarahisar.