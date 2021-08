Team Spanien ohne Prado und Fernandez

Ohne Jorge Prado (KTM) und Ruben Fernandez (Honda) wird die spanische Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen in Mantova nicht viel ausrichten können. Auch Spanien tritt nur mit einer B-Mannschaft an.

Mit Jorge Prado (KTM) und Ruben Fernandez (Honda) hätten die Spanier zwei ganz heiße Eisen im Feuer im Kampf um die Chamberlain-Trophy gehabt und wären Mitfavorit für das MXoN 2021 gewesen. Doch beide Top-Piloten sagten der spanischen Föderation ab, weil sie sich am 26. September im Titelkampf der Motocross-WM wähnen.

Spanien tritt in Mantova nur mit einer B-Mannschaft an. Allerdings haben José Butrón und Ander Valentín mehrjährige Nations-Erfahrung. Für Routinier Butron, der dieses Jahr die tschechischen Meisterschaften bestreitet, ist es bereits der neunte Nations-Einsatz. Yago Martínez (KTM) startet dieses Jahr in der EMX250 und liegt nach 4 Rennen auf Gesamtrang 5.

MXoN Team Spanien 2021:



José Butrón: MXGP

Yago Martínez: MX2

Ander Valentín: MXOPEN

Mit Gajser, Febvre, Ferrandis, Roczen, Geerts, Renaux und nun auch Prado und Fernandez fehlen mehrere Top-Piloten am Start des MXoN. Sogar der Einsatz der beiden willigen Lawrence-Brüder für Australien soll in Frage stehen. Nach der Absage von Ken Roczen und Tim Gajser könnte es in Mantova an einer Team-Infrastruktur für das australische Brüderpaar mangeln.

Am kommenden Wochenende wird in Mechanicsville Team USA vorgestellt.