Ken Roczen (Honda): MXoN wohl eher unwahrscheinlich

Ken Roczen will nicht am Motocross der Nationen teilnehmen

In der Pressekonferenz nach seinem eindrucksvollen Sieg in Unadilla erklärte der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen, dass er wahrscheinlich nicht für die deutsche Nationalmannschaft beim MXoN starten wird.

Nach seiner eindrucksvollen Vorstellung in Unadilla fragten sich die Fans in Deutschland und weltweit: Wird Roczen am 26. September für das DMSB-Team zum Motocross der Nationen nach Mantova kommen? In der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde der Deutsche danach gefragt.

«Ich wollte wirklich kommen», erklärte Roczen. «Aber nach weiteren Überlegungen und Gesprächen mit Honda mussten wir feststellen, dass es nach wie vor mit der Covid-Situation eine schwierige Zeit ist - auch in Hinblick auf die Logistik, die Teile usw.. Die Lage in Europa ist undurchsichtig. Das Rennen soll zwar stattfinden, aber niemand weiß, ob überhaupt Fans zugelassen sind und einige Top-Piloten haben bereits abgesagt. Wenn man also das Für und Wider gegeneinander abwägt, so überwiegen für mich die Gründe dagegen. Das Rennen ist so ein bedeutendes Ereignis, dass man es nur machen soll, wenn die Umstände wirklich passen.»

Damit werden die beiden Honda-Stars, Gajser und Roczen, sehr wahrscheinlich nicht beim Motocross der Nationen in Mantova dabei sein. Abgesagt haben darüber hinaus auch Romain Febvre, Jago Geerts und Maxime Renaux.

All das ficht Jeffrey Herlings nicht an. Er wird dabei sein und er will gewinnen, egal mit wem und egal gegen wen. Mit Glenn Coldenhoff hat Herlings einen weiteren Top-Piloten in seinem Team. Der MX2-Pilot von Team Oranje sollte eigentlich Roan van de Moosdijk werden, falls er bis September wieder fit ist. Wenn nicht: Auswahl ist noch reichlich vorhanden. Die niederländischen Titelverteidiger gehen 2021 als Top-Favorit ins Rennen.