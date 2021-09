Riola: Herlings (KTM) siegt und ist neuer WM-Leader

Mit einem am Ende ungefährdeten Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo und übernahm damit die WM-Führung. Auch Tim Gajser (Honda) konnte beeindrucken.

Zweiter MXGP-Lauf in Riola Sardo: Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado gewann den 'holeshot' knapp vor Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki). Der verletzte Tim Gajser (Honda) kam im Mittelfeld aus dem Startgatter und überholte bereits in der Anfangsphase einige Kontrahenten. Der Slowene kämpfte gegen die Schmerzen in seinen linken Schlüsselbein und lieferte eine phänomenale Leistung ab. Gajser erreichte trotz seiner massiven Probleme am Ende Platz 8.

An der Spitze lieferten sich Jorge Prado und Jeffrey Herlings ein rundenlanges Duell. Mehrfach schien sich 'The Bullet' schon am Spanier vorbeigeschoben zu haben, doch Prado konnte immer wieder kontern. Erst in Runde 11 konnte sich Herlings gegen Prado endgültig durchsetzten, wobei es wieder sehr eng zuging. Herlings nahm die Außenlinie und überraschte Prado vor einer Rechtskurve mit seiner entschlossenen Attacke. Nachdem Herlings an Prado vorbeigegangen war, machte er schnell Boden gut und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 5,7 Sekunden.

Prado musste sich danach auf Rang 2 gegen Romain Febvre (Kawasaki) zur Wehr setzen, während Tim Gajser mit seiner lädierten Schulter beständig in die Top-10 fuhr. Mit Rang 8 musste er die WM-Führung an Herlings zwar abgeben, aber es wurde am Ende eine knappe Kiste, denn Gajser liegt in der WM-Tabelle nach 10 absolvierten Rennen nur einen Punkt hinter Herlings. Romain Febvre ist mit nur 4 Punkten Rückstand auf Platz 3 ebenfalls in Tuchfühlung zur WM-Spitze.

«So wollte ich die WM-Führung natürlich nicht übernehmen», meinte Herlings mit Blick auf den verletzten Gajser, «aber Verletzungen sind leider nun einmal Teil des Sports und ich weiß, wovon ich rede. Jorge ist heute wieder sehr gut gefahren. Es war nicht einfach, ihn zu überholen. Ich bin konservativ gefahren, um das Risiko zu begrenzen. Nachdem ich an Prado vorbeigegangen war, konnte ich meine eigenen Linien fahren und mich danach etwas an der Spitze absetzen.»

Prado war am Ende des Tages ebenfalls zufrieden: «Nach meinem Crash und dem Nuller letzte Woche war es wichtig, dass ich es heute wieder auf das Podium geschafft habe. Es war ein schwerer Tag bei dieser Wärme und den schwierigen Streckenbedingungen in diesem tiefen Sand.»

Romain Febvre zeigte insgesamt mit zwei 3. Plätzen eine konstante Leistung, fiel aber von Rang 2 auf Rang 3 in der Tabelle zurück, allerdings nur mit 4 Punkten Rückstand. Nur Antonio Cairoli (KTM) hat nach seinem Crash im Training und dem daraus resultierenden Ausfall den Anschluss etwas verloren und hat nun auf Gesamtrang 5 einen Rückstand von 45 Punkten.

Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) erreichten auf den Rängen 14 und 17 die Punkteränge. Jacobi verbesserte sich in der Tabelle auf Platz 14.

Am kommenden Wochenende findet im italienischen Mantova das Motocross der Nationen statt. Tim Gajser, der ohnehin nicht am MXoN teilnehmen wollte, hat nun zwei Wochen Zeit, seine Schlüsselbeinverletzung auszukurieren. Am 3. Oktober geht es mit WM-Runde 11 im Talkessel weiter.

Ergebnis MXGP Riola Sardo, Lauf 2:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Ben Watson (GB), Yamaha

8. Tim Gajser (SLO), Honda

9. Brian Bogers (NL), GASGAS

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Brent van Doninck (B), Yamaha

12. Shaun Simpson (GB), KTM

13. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Alberto Forato (I), GASGAS

17. Tom Koch (D), KTM

18. Alessandro Lupino (I), KTM

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

...

24. (DNF) Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

25. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

...

DNS: Antonio Cairoli (I), KTM

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Kawasaki

Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-3

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Ben Watson (GB), Yamaha

7. Brian Bogers (NL), GASGAS, 5-9

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 13-6

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-10

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-13

11. Shaun Simpson (GB), KTM, 12-12

12. Tim Gajser (SLO), Honda, 19-8

13. Henry Jacobi (D), Honda, 14-14

...

17. Tom Koch (D), KTM, 17-17

18. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 16-19

WM-Stand nach WM-Runde 10:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 254, (-117)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-137)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 185, (-186)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 171, (-200)

...

14. Henry Jacobi (D), Honda, 123, (-248)

...

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 74, (-297)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 29, (-342)