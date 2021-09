Tim Gajser (HRC) zeigt seinen operierten Bruch

Nachdem sich das HRC-Werksteam in Riola Sardo in Schweigen hüllte, veröffentlichte Tim Gajser nun Details zu seinem Schlüsselbeinbruch, der vor 8 Tagen geschah und sofort operiert werden musste.

Was Tim Gajser für ein harter Bursche ist, dürfte allgemein bekannt sein. Doch während des gesamten Rennwochenendes von Riola Sardo hütete das HRC-Werksteam die Verletzung des Titelverteidigers wie ein Staatsgeheimnis. Zwar pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass sich Gajser beim Training in Kroatien das linke Schlüsselbein gebrochen hatte, doch auch hier gibt es ja nennenswerte Unterschiede, die auf der Skala von 'leicht angebrochen' bis 'mehrfach durchgebrochen' liegen. Tatsache ist, Gajser war in Riola heftig angeschlagen und das Schlüsselbein war durchgebrochen, so dass es operativ fixiert werden musste.

Wenn man aber schon kein Glück hat, kommt auch noch das Pech dazu: Gajser stürzte in der ersten Runde des ersten MXGP-Laufs von Riola Sardo gleich zweimal. Allerdings hatte er trotzdem zumindest in dieser Situation das Glück, dass er nicht auf sein frisch operiertes linkes Schlüsselbein fiel, sondern auf die gegenüberliegende rechte Seite.

Heute hat Gajser nun Bilder seiner Naht gezeigt und weitere Details verraten: Der Crash ist genau 8 Tage vor dem Rennen passiert. Es handelt sich um eine Bruchstelle, die operativ fixiert worden ist. Deutlich zu erkennen ist die lange Naht an Gajsers linker Schulter.

Nachdem Jeffrey Herlings in Oss mit einem gebrochenen Schulterblatt zum Laufsieg stürmte, holte Tim Gajser auf Sardinien mit einem frisch operierten und gebrochenen linken Schlüsselbein unglaubliche 15 WM-Punkte. In zwei Wochen in Teutschenthal will Gajser wieder komplett fit sein. In der WM liegt er nach 10 Läufen genau einen Punkt hinter Jeffrey Herlings auf Platz 2. Im Talkessel beginnt also die WM 2021 praktisch von vorne.

WM-Stand nach WM-Runde 10:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)