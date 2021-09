Henry Jacobi (Honda): Diesmal die Starts verpatzt

Henry Jacobi in Riola Sardo

MXGP-Motocrosser Henry Jacobi sicherte sich vor dem Nationencross beim WM-Lauf auf Sardinien zweimal Rang 14 und hatte hart zu kämpfen.

Der Deutsche Henry Jacobi konnte immerhin 14 WM-Punkte in Riola Sardo einstreifen. Der Thüringer kam im tiefen Sand auf Sardinien zweimal als 14. ins Ziel. In der WM hält Jacobi bei 124 Zählern, hat den Belgier Jeremy van Horebeek (Beta) überholt und ist in der MXGP-Tabelle somit 14.

Die extrem ausgefahrene Piste in den Dünen von Riola Sardo war die erwartet harte Prüfung für den JM-Honda-Fahrer aus dem Team von Jacky Martens. Dazu kam ein Problem: «Ich habe mir das Leben selbst schwer gemacht mit schlechten Starts», schildert Jacobi, der zuletzt in der Türkei teils glänzende Starts gezeigt hatte.

«Es war eher ein durchschnittliches Sand-Surf-Fest», musste Jacobi sich selbst eingestehen. «Ich konnte leider am Ende nicht ganz so viele Punkte mitnehmen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich nehme es, wie es ist und werde es nächste Mal besser machen.»

Der Tross bleibt nun auf italienischem Boden. Am kommenden Wochenende steht für den Mann aus Bad Sulza das Nationencross in Mantua auf dem Programm. Eine Woche später (am 3. Oktober) wartet für den Thüringer dann schon der Heim-Grand Prix im Talkessel von Teutschenthal auf den 24-Jährigen.

Ergebnis MXGP Riola Sardo, Lauf 2:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Ben Watson (GB), Yamaha

8. Tim Gajser (SLO), Honda

9. Brian Bogers (NL), GASGAS

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Brent van Doninck (B), Yamaha

12. Shaun Simpson (GB), KTM

13. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Alberto Forato (I), GASGAS

17. Tom Koch (D), KTM

18. Alessandro Lupino (I), KTM

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

24. (DNF) Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

25. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Antonio Cairoli (I), KTM

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Kawasaki

Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-3

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Ben Watson (GB), Yamaha

7. Brian Bogers (NL), GASGAS, 5-9

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 13-6

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-10

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-13

11. Shaun Simpson (GB), KTM, 12-12

12. Tim Gajser (SLO), Honda, 19-8

13. Henry Jacobi (D), Honda, 14-14

17. Tom Koch (D), KTM, 17-17

18. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 16-19

WM-Stand nach WM-Runde 10:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 254, (-117)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-137)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 185, (-186)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 171, (-200)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 123, (-248)

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 74, (-297)

27. Tom Koch (D), KTM, 29, (-342)