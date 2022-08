Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Schweden Grand-Prix

Der entscheidende Moment des zweiten Rennens, Geerts geht an Längenfelder vorbei in Führung

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Großem Preis von Schweden in Uddevalla vor Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle und Simon Längenfelder (GASGAS).

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den Holeshot zum entscheidenden zweiten MX2-Lauf in Uddevalla. Längenfelder konnte die Spitze über die Hälfte der Renndistanz halten.

WM-Leader Jago Geerts wurde in der Anfangsphase des Rennens etwas aufgehalten, nachdem sein Teamkollege Thibault Benistant stürzte und der Belgier ausweichen musste. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle übernahm P2 , stürzte aber ebenfalls in Runde 5.

Geerts schloss die Lücke zu Leader Längenfelder und konnte in Runde 11 die Führung übernehmen. Vialle schloss nach seinem Fehler auf und ging ebenfalls an Längenfelder vorbei. Vialle hatte in den letzten Runden Geerts in Schlagdistanz, fand aber keinen Weg vorbei. Geerts gewann mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor dem enttäuschten Vialle und Simon Längenfelder. Längenfelder erreichte mit einem 4-3-Ergebnis erneut das Podium.

Die Verhältnisse an der Tabellenspitze bleiben bei noch drei verbleibenden Rennen unverändert: Geerts führt mit 23 Punkten Vorsprung vor Vialle. Längenfelder rangiert weiterhin auf P3.

Der 16. Lauf zur Motocross-WM findet in einer Woche in Finnland statt.

Ergebnis MX2, Uddevalla (Schweden)

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 1-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-3

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 3-5

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-8

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-7

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-9

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 13-4

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-6

10. Liam Everts (B), KTM, 8-10

11. Stephen Rubini (F), Honda, 9-12

12. Tom Guyon (F), KTM, 11-11

13. Kay Karssemakers (NL), KTM, 10-13

14. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 14-14

15. Joel Rizzi (GB), Yamaha, 17-15

16. Filip Olsson (S), Husqvarna, 15-17

17. Jacub Teresak (CZ), KTM, 18-16

18. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 16-18

19. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki, 19-19

20. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 20-20

21. Marcel Stauffer (A), KTM, 23-21

...

DNS: Andrea Adamo (I), GASGAS, 21-DNS

DNS: Twan van Essen (NL), Honda, 22-DNS

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 15:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 637

2. Tom Vialle (F), KTM, 614, (-23)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 507, (-130)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 446, (-191)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 405, (-232)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 387, (-250)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 365, (-272)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 348, (-289)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 342, (-295)

10. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-382)

11. Liam Everts (B), KTM, 225, (-412)

...

19. Jeremy Sydow (D), KTM, 104, (-533)

…

37. Noah Ludwig (D), KTM, 19, (-618)

...

41. Marcel Staufer (A), KTM, 18, (-619)