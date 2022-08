MXoN Team USA nun auch offiziell bestätigt 20.08.2022 - 21:26 Von Thoralf Abgarjan

© AMA AMA Director Mike Pelletier, Chase Sexton. Eli Tomac, Justin Cooper und Roger de Coster (v.l.n.r.)

Team USA will beim Motocross der Nationen am 25. September in RedBud endlich wieder einen Sieg. Am Rande des 10. Laufs der US Nationals in Budds Creek wurde das US-Team offiziell präsentiert.