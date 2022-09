Jago Geerts (Yamaha): MXoN-Training mit Ferrandis

MX2-Vize-Champion Jago Geerts trainiert für das Motocross der Nationen in Red Bud auf der MXGP-Yamaha und durfte auch auf dem Trainingsgelände der Star Racing-Mannschaft üben.

Am kommenden Sonntag steigt in Red Bud im US-Bundesstaat Michigan das Motocross der Nationen (MXoN) als Saisonabschluss. Eine der traditionsreichsten Nationen ist Belgien, das in diesem Jahr Jago Geerts (Yamaha), Liam Everts (KTM) und Routinier Jeremy van Horebeek (Beta) aufbieten wird.

Geerts, der in einem Final-Thriller zum dritten Mal nur MX2-Vize-Weltmeister geworden ist, fährt erstmals in einem großen Rennen ein 450er-Motorrad. Der Sandkönner aus Balen trainiert schon seit zehn Tagen mit dem Bike, das ihm in Belgien das MXGP-Werksteam von Louis Vosters zur Verfügung gestellt hatte.

Geerts nimmt den Einsatz sehr ernst, seit einigen Tagen ist er in den USA. Dort wird ihm das MXoN-Motorrad von Star Racing, dem offiziellen Werksteam von Yamaha USA, gestellt. Die Star-Racing-Truppe ermöglichte Geerts auch die ersten Sessions auf der eigenen Anlage mit Outdoor- und Supercross-Strecke auf der Ranch in Georgia.

Geerts hat in den USA seinen angestammten Crewchief aus dem Kemea-Team mit dabei. Sein Trainingspartner vor Ort war am Wochenende kein Geringerer als der Franzose Dylan Ferrandis, der sich 2021 den 450er-US-Outdoor-Titel geholt hat. Das Duo vollführte auch einige Startübungen, bei denen Geerts bereits einen guten Eindruck auf dem für ihn immer noch neuen Motorrad hinterließ.

Ferrandis wird in Red Bud am Wochenende für den Mitfavoriten Frankreich antreten – seine Teamkollegen sind Marvin Musquin (Red Bull-KTM) und Maxime Renaux (Yamaha). MXGP-Star Romain Febvre (Kawasaki) und MX2-Weltmeister Tom Vialle sind nicht dabei.