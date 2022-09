Polizei-Razzia bei Jumbo: Verdacht auf Geldwäsche

Die Geschäftsräume der niederländischen Supermarktkette Jumbo sind von Polizei und Steuerermittlern durchsucht worden, 9 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Jumbo ist im Motocross-Sponsoring aktiv.

Jumbo ist in der Motocross-Szene ein bekannter Name. Das Unternehmen unterstützt mehrere Teams und auch die Dutch Masters of Motocross. Zu den von Jumbo unterstützten Teams gehören Hutten Metaal Yamaha, Nestaan Husqvarna, BT Husqvarna, Riley Yamaha und JM Honda.

Jumbo ist eine Lebensmittel-Supermarktkette, die in den Niederlanden und in Belgien aktiv ist. Die Produkte werden auch online angeboten. Jumbo betreibt insgesamt mehr als 650 Filialen, 7 Jumbo Food Markets und 6 Jumbo City Stores.

Am Dienstag, dem 13.9. gab es in den Geschäftsräumen von Jumbo eine Razzia der niederländischen Polizei und der Steuerermittlungsbehörden. Lokale Medien berichten, dass es um den Verdacht der Geldwäsche und um Mehrwertsteuerbetrug geht.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen an sich gezogen. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf Transaktionen im Zusammenhang mit mit Immobiliengeschäften und Autos. Außerdem wurden unerklärlich hohe Bareinlagen festgestellt. Auch die Sponsorenverträge im Motocross werden von der Staatsanwaltschaft ausdrücklich genannt. Neun Personen sollen im Zusammenhang mit der Razzia am Dienstag festgenommen worden sein.

Jumbo unterstützt nicht nur Teams, sondern das Unternehmen ist auch persönlicher Sponsor von Motocross-Superstar Jeffrey Herlings, der in letzter Zeit in großem Umfang ins Immobiliengeschäft eingestiegen ist. Erst im April gab Herlings auf seinem Instagram-Kanal bekannt, seine 58. Wohnung erworben zu haben und erklärte, dass er ohne jede Finanzierung die Zahl von 100 Eigentumswohnungen erreichen will.