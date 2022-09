Auslosung der Startplätze, Team Schweiz auf P2

Team Schweiz startet am Samstag von Startplatz 2 in die Qualifikationsrennen. Das DMSB-Team geht von P12 aus in die Rennen. Titelverteidiger Italien startet von P6. Pech hatten Frankreich und Australien auf P30 und P23.

Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen in RedBud ist beendet. Team Schweiz kann am Samstag von Startplatz 2 in die Vorläufe zum Motocross der Nationen gehen. Team Marokko startet von der Pole-Position. Das mitfavorisierte Team der Niederlande geht von P4 aus in die Rennen. Auch Titelverteidiger Italien hat auf P6 eine gute Ausgangsposition vor Kanada auf Rang 7. Belgien geht von P11 ins Rennen und die Deutschen starten von P12.

Für die USA wurde Startplatz 15 gezogen, was für die Amerikaner kein Problem darstellen sollte. Die Franzosen hatten allerdings auf Rang 30 Pech. Auch das starke australische Team kann nur von P23 aus in die Qualifikationsrennen gehen.

Vom Ergebnis der Qualifikationsrennen hängen die Startpositionen der Wertungsläufe ab. Die Mannschaften der Top-19 qualifizieren sich für die 3 Finalrennen am Sonntag. Das 20. Team wird im B-Finale am Sonntagvormittag (Ortszeit) ermittelt. Im Qualifikationsrennen tritt nur ein Fahrer pro Team und Klasse an.

Da in den Finalrennen jeweils zwei Klassen und damit 2 Teammitglieder pro Mannschaft antreten, gehen beim MXoN die beiden Fahrer trotzdem von sehr unterschiedlichen Gates aus in die Rennen: Das siegreiche Team der Qualifikation hat Gatepick 1 und 21, das zweite Team startet von P2 und P22 usw.

Welcher der beiden Fahrer einer Nation von welcher Startposition ins Rennen geht, ist eine der wichtigen strategischen Entscheidungen. Aber es ist auch Reaktion und Spontanität gefragt. 2018 blieb in RedBud eines der begehrten Startgatter frei. Herlings, der weit außen starten sollte, hatte die Lücke gesehen und schnappte sich diesen Platz an der Sonne. Coldenhoff und Herlings starteten von den besten Plätzen und beendeten den Lauf auch auf P1 und P2. Das überlegene niederländische Team verfehlte damals den Sieg nur wegen des Ausfalls von Calvin Vlaanderen in der MX2-Klasse, weil er einen Stein ins Auge bekam, ausfiel und im zweiten Lauf nicht erneut antreten konnte. Trotz des Ausfalls und obwohl die Niederlande kein Streichresultat hatten, standen sie auf Podiumsrang 2.

Auslosung der Startpositionen MXoN RedBud

1. Marokko

2. Schweiz

3. Lettland

4. Niederlande

5. Estland

6. Italien

7. Kanada

8. Ecuador

9. Schweden

10. Israel

11. Belgien

12. Deutschland

13. FIM Europe

14. Chile

15. USA

16. Norwegen

17. Großbritannien

18. Philippinen

19. Spanien

20. Finnland

21. Brasilien

22. Litauen

23. Australien

24. Japan

25. Mexiko

26. Irland

27. Venezuela

28. Guam

29. FIM Lateinamerika

30. Frankreich

31. Südafrika

32. Island

33. Neuseeland

34. Honduras