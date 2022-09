Zeitplan Motocross der Nationen in RedBud (USA)

An diesem Wochenende findet auf dem legendären Kurs von RedBud (Michigan) das Motocross der Nationen statt. Team Deutschland und Team Schweiz stehen unter einem Zelt. Wer sind die Favoriten?

Am kommenden Wochenende findet mit dem Motocross der Nationen auf dem legendären Kurs von RedBud (Michigan) der Höhepunkt der Motocross-Saison 2022 statt. Die Wetteraussichten sind durchwachsen. Die Qualifikationsrennen am Samstag werden bei Tageshöchsttemperaturen von 20 Grad und starker Bewölkung stattfinden. Aber es bleibt trocken. Am Sonntag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 60%. Zur Erinnerung: Das MXoN im Jahre 2018 an gleicher Stelle fand im Regen statt.

Die Amerikaner gehen als Favoriten ins Rennen. In der Besetzung Tomac/Sexton/Cooper konnte Teamchef Roger De Coster auf Fahrer in Topform zurückgreifen. Das Finale der US Nationals war Anfang September. Tomac hat alles gewonnen, was es in diesem Jahr in den USA zu gewinnen gab und Sexton befand sich bis zum Saisonende auf ähnlich hohem Level. Wenn man einen Schwachpunkt bei den Amerikanern ausmachen will, so ist es vielleicht Justin Cooper, doch auch er zeigte am Saisonende der US Nationals, dass er vorne mitfahren und sogar Läufe gewinnen kann.

Team Australien hat mit den Lawrence-Brüdern und Mitch Evans ein Team, das sich realistische Podiumschancen oder mehr ausrechnen kann.

Obwohl Überflieger Jeffrey Herlings in RedBud leider nicht am Start stehen kann, ist das niederländische Team mit Coldenhoff, Vlaanderen und de Wolf als konkurrenzfähig einzuschätzen, wenn Vlaanderen einen guten Tag erwischt. Er gewann den Sardinien-Grand-Prix mit einem Doppelsieg. Coldenhoff lief bei den letzten MXoN regelmäßig zu Höchstform auf und MX2-Starter Kay de Wolf ist zweifellos nicht nur im Sand schnell unterwegs.

Frankreich ist beim MXoN traditionell stark. Maxime Renaux ist bis unter die Haarspitzen motiviert. Dylan Ferrandis hatte eine total verkorkste Saison und will dieses eine Highlight setzen und auf Marvin Musquin werden sich die Franzosen ohnehin verlassen können, auch wenn er auf die 250er umsteigt.

Für Titelverteidiger Italien wird es ein besonderes Ereignis, denn es wird der letzte große Auftritt von Motocross-Legende Antonio Cairoli. Er wird mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers am Start stehen und seine Teamkollegen, Andrea Adamo und Mattia Guadagnini haben in der WM gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind.

Team Belgien sollte man beim MXoN immer auf dem Schirm haben. Wir wissen noch nicht, wie sich Jago Geerts auf der 450er schlägt, aber nach der knappen WM-Niederlage hat er in diesem Jahr noch eine Rechnung offen. MX2-Pilot Liam Everts konnte sich in der WM sukzessive verbessern und Jeremy van Horebeek verfügt nicht nur über die Erfahrung, sondern 2013 gewann er das MXoN in Deutschland.

Die Spanier treten mit Prado, Fernandez und Farres ebenfalls mit einem starken an. Besonders der Speed von Farres in der MX2-Klasse könnte dem Team ein gutes Mannschaftsergebnis bescheren.

Nach den erstaunlichen Leistungen von Valentin Guillod beim Saisonfinale in der Türkei, wo er in der MXGP bis zur letzten Runde auf Podiumskurs lag, könnten die Schweizer zum Geheimtipp avancieren. Über den Speed von Vizeweltmeister Jeremy Seewer braucht man nicht zu diskutieren. MX2-Starter Kevin Brumann ist mit 18 Jahren der Youngster des Schweizer Teams.

Unter dem Zelt von Team Schweiz wird übrigens auch das deutsche Team beheimatet sein, das mit Max Nagl, Tom Koch und dem WM-Dritten Simon Längenfelder antritt. Längenfelder will in der MX2-Klasse auf Sieg fahren.

Dann gibt es noch ein paar Geheimtipps: Norwegen startet mit Toendel, Horgmo und Osterhagen. Ob die Japaner eine geschlossene Mannschaftsleistung hinbekommen, ist ungewiss, aber mit Jo Shimoda haben sie definitiv einen der besten MX2-Piloten im Rennen. Nicht vergessen sollte man auch die Kanadier, die gerade beim MXoN immer wieder für staunende Gesichter sorgten.

Das MXoN von RedBud wird auch eine Abschiedsgala mehrerer großer Fahrerpersönlichkeiten: Nicht nur für Antonio Cairoli sondern auch für den deutschen Starter und Nations-Sieger von 2012, Max Nagl, der wieder als deutscher Mannschaftskapitän ins Rennen geht. Zwar hat Nagl natürlich zu Hause bei den ADAC MX Masters noch Themen auf der Agenda, aber RedBud wird sein letzter großer Auftritt auf der WM-Bühne sein. Vater und Mentor Hubert, der das deutsche Team 2012 zu seinem historischen Sieg in Lommel führte, hat es sich nicht nehmen lassen, in die USA zu fliegen, um Max bei seinem großen Auftritt zu begleiten. Wir drücken ihm und natürlich dem ganzen deutschen Team die Daumen. Auch Jeremy van Horebeek wird in RedBud seine Abschiedsvorstellung geben.

Wegen der Zeitverschiebung finden die Rennen in in Europa in den Abendstunden statt, zur besten Sendezeit.

Zeitplan*) Motocross der Nationen RedBud 2022 MXGP-TV.com:

Freitag, 23.09.2022:

18:00 – Startplatzauslosung für die Qualifikationsrennen

20:00 – Pressekonferenz

22:30 – Team-Präsentation

Samstag, 24.09.2022:

20:20 - Qualifikationsrennen MXGP

21:20 - Qualifikationsrennen MX2

22:20 - Qualifikationsrennen OPEN

Sonntag, 25.09.2022:

16:50 – B-Finale

19:00 – MXGP & MX2

20:30 – MX2 & OPEN

22:00 – MXGP & OPEN



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr