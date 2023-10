Zeitplan Motocross der Nationen in Ernée

Bereits am Freitag beginnt das Programm zur 76. Ausgabe des Motocross der Nationen. Ab 12 Uhr werden die Startplätze ausgelost, mit denen die Nationalmannschaften in die Qualifikationsrennen am Samstag starten.

Die Freitags-Ereignisse vor dem beginn der 76. Ausgabe des Motocross der Nationen werden über das Portal MXGP-TV live und kostenlos übertragen. Die Qualifikationsrennen am Samstag und die Entscheidungen am Sonntag können im kostenpflichtigen Programm von MXGP.TV.com verfolgt werden.

Vom Ergebnis der Qualifikationsrennen hängen die Startplätze der Wertungsläufe am Sonntag ab. Die Mannschaften der Top-19 qualifizieren sich direkt für die 3 Finalrennen. Das 20. Team wird im B-Finale am Sonntagvormittag (Ortszeit) ermittelt. In den Qualifikationsrennen am Samstag tritt nur jeweils ein Fahrer pro Team und Klasse an.

Da in den Finalrennen am Sonntag jeweils zwei Klassen und damit 2 Teammitglieder pro Mannschaft antreten, gehen beim MXoN die beiden Fahrer trotzdem von sehr unterschiedlichen Gates aus in die Rennen: Das siegreiche Team der Qualifikation hat Gatepick 1 und 21, das zweite Team startet von P2 und P22 usw. Auch die Startplätze sind Teil eines großen Strategiespiels beim MXoN.

Live Übertragung, Freitag 06.10.2023:

11:00 – Pressekonferenz

12:00 – Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen

14:00 – Team Pressekonferenz

16:30 – Teampräsentation

Samstag 07.10.2023:

14:30 – Qualifikationsrennen MXGP (20 Min + 2 Runden)

15:30 – Qualifikationsrennen MX2 (20 Min + 2 Runden)

16:30 – Qualifikationsrennen OPEN (20 Min + 2 Runden)

18:00 – C-Finale (20 Min + 2 Runden)

Sonntag, 08.10.2023:

11:00 - B-Finale

13:00 – Rennen 1, MXGP/MX2

14:30 – Rennen 2, OPEN/MX2

16:08 – Rennen 3, OPEN/MXGP