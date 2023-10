Das Design der neuen Triumph-Bikes

Im kommenden Jahr wird die britische Traditionsmarke Triumph in die MX2 Motocross-WM einsteigen. Nun wurden die ersten Bilder des neuen Motorrades enthüllt. Das schwarze Design bleibt das Erkennungsmerkmal.

Das britische Traditionsunternehmen Triumph wird im kommenden Jahr in die MX2-WM einsteigen. Heute wurde das Design der neuen MX2-Motorräder präsentiert. Das Design der Bikes ist in Schwarz gehalten. Der hintere Kotflügel ist in den Farben Gelb und Weiß abgesetzt. Die Abbildung zeigt das Bike des belgischen Testfahrers Clément Desalle mit seiner Karriere-Startnummer 25. Triumph konnte den Getränkehersteller Monster Energy als Titelsponsor für das Factory-Team gewinnen.

Triumph hat nach eigenen Angaben mit Monster Energy einen Zweijahresvertrag für die Jahre 2024 und 2025 abgeschlossen. Das Werksteam wird in Zukunft als 'Monster Energy Triumph Racing' agieren. Mit welchen Fahrern Triumph in die MX2-WM einsteigen will, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Zuletzt war der Südafrikaner Camden Mc Lellan im Gespräch, der in diesem Jahr für das Team JM Honda von Jacky Martens unterwegs war.

Triumph Markenbotschafter Ricky Carmichael äußerte sich zu dem kürzlich vorgestellten und von ihm getesteten Motor: «Er hat seine eigene Identität, und ich denke, eines seiner besten Features ist, dass er zu Piloten mit unterschiedlichsten Fähigkeiten passt. Er ist leicht und kompakt und die Leistungsentfaltung ist für alle Fahrertypen geeignet.»