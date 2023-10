Offiziell: Die neue Yamaha-Aufstellung in der WM

Wie erwartet wurde nach der Trennung von Wilvo bei Yamaha Europa für die Motocross-WM-Klassen MXGP und MX2 die gesamte Struktur auf den Kopf gestellt – es gab gleich mehrere Beförderungen.

Yamaha hat wenige Tage vor dem «Motocross of Nations» in Ernée die Pläne für 2024 offiziell bekanntgegeben. Es gibt zahlreiche Rochaden. Ab kommender Saison wird das Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team im belgischen Genk stationiert sein. Die Leitung wird von Hans Corvers und dessen Kemea-Crew übernommen, die bisher mit MXGP-Aufsteiger Jago Geerts in der MX2-WM erfolgreich war. Geerts hat somit bei seinem Debüt in der Königsklasse die gewohnten Gesichter in seiner Mannschaft.

Wie erwartet wird der Niederländer Calvin Vlaanderen (bisher Gebben van Venrooy Yamaha) ins MXGP-Werksteam befördert. Neben Aufsteiger Geerts kommt in der MXGP-Truppe weiterhin der Franzose Maxime Renaux zum Zug. Jeremy Seewer ist zu Kawasaki abgewandert, Glenn Coldenhoff wird bei Wilvo bleiben und dem Vernehmen nach eine Fantic steuern.

Alles neu ist bei Yamaha 2024 auch in der MX2-Klasse. Dort wird das aktuelle EMX250-Team von Hutten Metaal Yamaha zum Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team befördert. Teamchef Wim Hutten kann in den vergangenen drei Jahren auf starke Leistung verweisen. Für ihn fuhren Thibault Benistant, Rick Elzinga und zuletzt Andrea Bonacorsi jeweils den 250er-EMX-Titel ein. Genau dieses Trio ist nun wieder als Line-up des MX2-Werksteams in der Weltmeisterschaft vereint.

Zurück zum neuen MXGP-Boss Hans Corvers: Er hat eine starke Yamaha-Bilanz in der WM vorzuweisen – zu Buche stehen 68 Rennsiege, 99 Podestplätze und 35 Grand-Prix-Siege. Maxime Renaux gewann für das Team 2021 den MX2-Weltmeistertitel. Für Haudegen Corvers wird 2024 das 28. Jahr der Zusammenarbeit mit Yamaha.