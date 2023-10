Nach Yamaha-Aus: Wilvo 2024 mit neuem Hersteller

Das Yamaha-Werksteam für die Motocross-Königsklasse MXGP wird in der kommenden Saison nicht mehr von der niederländischen Wilvo-Truppe gebildet. Das Team von Louis Vosters hat aber bereits die Weichen für 2024 gestellt.

Was im Paddock schon vor Monaten durchgesickert war, bestätigen Louis und seine Frau Lia Vosters nun auch erstmals offiziell: Wilvo wird 2024 nicht mehr den Werkseinsatz der Japaner in der MXGP-WM abwickeln. Mit einem Foto kündigten sie auf den sozialen Netzwerken an, dass sich die Wege von Wilvo und Yamaha nach insgesamt acht Jahren trennen werden, davon vier Saisons als offizielles Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team.

Die Bilanz aus der gemeinsamen Ära ist mit 63 Podestplätzen, zwölf GP-Siegen und zwei Konstrukteurs-Titeln bemerkenswert. Allein in den letzten 37 Grands Prix aus den vergangenen zwei Jahren gab es total 37 Podestplätze, darunter das historische Podium beim Finnland-GP 2022 in Hyvinkää mit Glenn Coldenhoff, Jeremy Seewer und Maxime Renaux auf den ersten drei Plätzen.

Fakt ist aber auch: Um den begehrten MXGP-WM-Titel konnte in all den Jahren seit 2015 (Romain Febvre) nie mehr ein Yamaha-Fahrer fighten. Renaux verletzte sich im Vorjahr in einer Phase, als er gute Aussichten hatte. Seewer fuhr fünf Jahre im Werksteam, steigerte sich meist mit fortlaufender Saison, büßte aber stets zu Beginn viele Punkte ein.

2024 steigt der 23-jährige Belgier Jago Geerts mit Yamaha in die MXGP auf. Es ist zu erwarten, dass seine Kemea-Truppe den MXGP-Einsatz übernehmen wird. Seewer ist zu Kawasaki abgewandert, aller Voraussicht nach wird neben Renaux der bisherige Gebben van Venrooy-Fahrer Calvin Vlaanderen (27) das MXGP-Werkstrio von Yamaha komplettieren.

Der 32-jährige Glenn Coldenhoff dagegen bleibt Louis Vosters erhalten. Allerdings wird Wilvo dem Vernehmen nach ab 2024 als Fantic-MXGP-Werksteam auftreten. Als künftiger Coldenhoff-Teamkollege wird Roan van de Moosdijk gehandelt, der – wie Geerts – mit seinen 23 Jahren das Alterslimit für die MX2-WM erreicht hat.