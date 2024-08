Video: Heftiger Crash von Brian Bogers in Schweden

Brian Bogers flog in Uddevalla im ersten Lauf heftig ab

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Brian Bogers flog im ersten MXGP-Rennen von Uddevalla getrennt von seinem Motorrad in hohem Bogen ab, landete neben der Strecke und musste das Rennen beenden.

Für den niederländischen Fantic-Werksfahrer Brian Bogers begann das Wochenende im Qualifikationsrennen am Samstag gut: Er führte das Rennen drei Runden lang an und beendete das Rennen auf dem vierten Platz.

Im ersten Wertungslauf rangierte er auf Platz 11, als er vor dem Liqui Moly Jump ins Trudeln geriet und heftig abflog. Bogers trennte sich komplett von seinem Motorrad, flog mehrere Meter hoch durch die Luft und landete ohne Bike hart am Abhang neben der Strecke. Der Crash erinnerte an den legendären Crash von Chad Reed in Spring Creek 2011.

Bogers musste den ersten Lauf beenden und trat nicht erneut zum zweiten Rennen an. «Ich hatte einen wirklich guten Samstag», erklärte Bogers. «Der Sonntag hätte kaum schlechter laufen können. Ich konnte zum zweiten Lauf nicht antreten, weil ich einen total steifen Nacken hatte. Abgesehen davon fehlt mir aber nichts. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder antreten kann.»

Der Crash ist im Video-Footage von GoPro aus der Perspektive des nachfolgenden Fahrers Andrea Bonacorsi zu sehen.