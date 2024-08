Jorge Prado (GASGAS) siegt und holt in der WM auf

Jorge Prado gewann in Uddevalla vor Tim Gajser und Jeffrey Herlings

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der spanische Red Bull GASGAS Werksfahrer Jorge Prado den 15. Lauf der Motocross-WM im schwedischen Uddevalla vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM).

15. Lauf der Motocross-WM im schwedischen Uddevalla: Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch schon nach der ersten Kurve ließ Jorge Prado (GASGAS) das Gas länger stehen, ging in Führung und kontrollierte danach mit einer fehlerfreien fahrt das Rennen von der Spitze. Prado gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 14 Sekunden vor red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der am Ende einen Endspurt einlegte, aber beim Absprung einen Kicker aufs Hinterrad bekam und stürzte. Dabei verstauchte sich 'The Bullet' das Handgelenk, aber er verlor keine Platzierung und beendete den Tag mit einem 5-2-Ergebnis auf Gesamtrang 3 hinter Tim Gajser (Honda), der im zweiten Rennen Dritter wurde. Er lag mit 38 Punkten gleichauf mit Romain Febvre (Kawasaki), der aber einen schlechteren zweiten Lauf hatte und deshalb das Podium von Uddevalla verpasste.

Mit seinem Doppelsieg in Schweden verkürzte Jorge Prado seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 24 auf 17 Punkte. Tim Gajser bleibt damit weiterhin Tabellenführer.

Für Prado war es der erste Sieg in Schweden. «Ich wusste, dass ich 100% geben musste, um den Gesamtsieg zu holen. Das ist mir gelungen. Im ersten Lauf habe ich mir nach schlechtem Start das Leben selbst etwas schwerer gemacht. Im zweiten lauf ist mir ein besserer Start gelungen und ich habe nach der ersten Kurve die Führung übernommen. Ich hoffe, dass es nächste Woche im Sand so weitergeht.»

WM-Leader Tim Gajser (Honda) war mit Platz 2 dennoch nicht unglücklich: «Ich bin gut gefahren, allerdings ist mir ein Fehler unterlaufen, als ich im ersten Lauf die Tür zu weit offen gelassen habe und Jorge mich überholen konnte. Wir hatten einige Probleme mit den Überrundeten, die einfach überall auf der Strecke waren. Teilweise bin ich nicht einmal mehr über die Tables gesprungen. Trotzdem war es für uns am Ende ein solides Ergebnis.»

Jeffrey Herlings war mit Rang 3 nicht zufrieden. «Das Glück war nicht auf meiner Seite», erklärte 'The Bullet' nach dem Rennen. «Im Qualifikationsrennen ist Calvin Vlaanderen direkt vor mir gestürzt und hat mich aufgehalten. Nach dem Start zum ersten Lauf hat mich Tim von der Strecke geschoben, so dass ich zurückgefallen bin. Im zweiten Lauf ging es zwar besser, aber mit Blick auf die Meisterschaft war es natürlich nicht das beste Wochenende.» Herlings büßte auf Tabellenrang 3 einige Punkte ein. Sein Rückstand zur Tabellenspitze vergrößerte sich in Uddevalla um insgesamt 10 Punkte von 38 auf 48 Zähler.

Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) zeigte nach seinem Husarenritt im ersten Rennen auch einen starken zweiten Lauf. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er auf Platz 4, wurde dann aber am Ende, als seine Kräfte nachließen, bis auf den 10. Platz durchgereicht. Dennoch erzielte Gifting auf Platz 8 der Tageswertung ein respektables Ergebnis.

Respektabel war auch die Leistung von Kosak-KTM-Pilot Tom Koch, der den Tag in Skandinavien auf P16 beendete und sich damit 11 Wm-Punkte gutschreiben lassen konnte.

Der 16. WM-Lauf findet kommende Woche im niederländischen Arnheim statt, wo auch der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli auf der neuen Ducati Desmo 450 MX antreten wird.

MXGP Uddevalla:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Jeffrey Herlings (KTM), 5-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-5

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-8

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 9-6

8. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-10

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-9

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-11

11. Brent van Doninck (B), Honda, 11-12

12. Kevin Horgmo (N), Honda, 17-7

13. Alberto Forato (I), Honda, 13-14

14. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 15-13

15. Benoit Paturel (F), Yamaha, 12-16

16. Tom Koch (D), KTM, 16-15

17. Cornelius Toendel (N), KTM, 14-18

18. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 18-17

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-19

20. Anton Gole (S), Husqvarna, 20-20

21. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 21-21

22. Cato Nickel (D), Husqvarna, 25-22

23. Josh Gilbert (GB), KTM, 28-23

24. Mark Scheu (D), Husqvarna, 29-24

...

33. Maximilian Spies (D); KTM, 22-33(DNF)

…

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

WM-Stand nach 15 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 757 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 740, (-17)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 709, (-48)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 538, (-219)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 516, (-241)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 451, (-306)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 447 (-310)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 335, (-422)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 301, (-456)

10. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-483)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 94, (-663)

...

24. Maximilian Spies (D), KTM, 57, (-700)

...

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 34, (-723)

...

34. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-744)

…

45. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-752)

...

47. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-753)

...

51. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-754)