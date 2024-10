Quali-Race: Jorge Prado (GASGAS) siegt, Ken Roczen P6

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) den Auftakt des Motocross der Nationen in Matterley Basin. Ken Roczen (Suzuki) beendete das Qualifikationsrennen auf Platz 6.

MXGP Qualifikationsrennen zum 77. Motocross der Nationen in Matterley Basin (England): Der frisch gekürte Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot und ließ keinen Zweifel daran, wen es in Winchester zu schlagen gilt. Im Zeittraining legte er bereits Bestzeit vor und führte im Quali-race von der ersten bis zur letzten Runde und beendete das Rennen mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor dem Australier Hunter Lawrence (Honda).

Jeffrey Herlings startete ebenfalls in der Spitzengruppe, stürzte aber bereits in der Anfangsphase in einer Linkskurve (vermutlich durch versehentlich eingelegten Leerlauf) und fiel auf P10 zurück. 'The Bullet' kämpfte sich aber im Rennen auf Platz 5 zurück. Dritter wurde der Franzose Romain Febvre (Kawasaki), der am Ende von einem Sturz des Australiers Hunter Lawrence (Honda) profitieren konnte.

Ken Roczen (Suzuki) startete trotz des schlechtesten Starplatzes gut ins Rennen und befand sich in der ersten Runde im Bereich der Top-10. Am Ende musste er sich dem nachrückenden Jeffrey Herlings (KTM) geschlagen geben und beendete das Rennen auf Platz 6. US-Speerspitze Eli Tomac (Yamaha) beendete das Rennen auf Platz 7.

Der Schweizer Jeremy Seewer (Kawasaki) wurde Zehnter und der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) beendete das Rennen auf einem guten 12. Platz.

Für die Favoriten und die Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum läuft derzeit alles nach Plan. Nur der Belgier Brent van Doninck (Honda) fiel (vermutlich nach Sturz) auf P19 zurück.

MXGP Qualifikationsrennen:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (Slo), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM

6. Ken Roczen (D), Suzuki

7. Eli Tomac (USA), Yamaha

8. Alberto Forato (I), Honda

9. Isak Gifting (S), Yamaha

10. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

11. Kevin Horgmo (NL), Honda

12. Marcel Stauffer (A), KTM

...

19. Brent van Doninck (B), Honda