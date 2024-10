MXGP/MX2: Niederländer gehen in Führung, Roczen P10

Gajser geht an Prado vorbei in Führung

Trotz eines Sturzes von Jeffrey Herlings (KTM) in der Anfangsphase des Rennens liegen die Niederländer nach dem ersten Finale des MXoN an der Spitze. Tim Gajser (Honda) gewann, Deutschland rangiert auf Platz 5.

Der spanische Mannschaftskapitän Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot und führte das Rennen vor Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (KTM), Eli Tomac (Yamaha) und Ken Roczen (Suzuki) an. Gajser übernahm noch in der ersten Runde die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze: «Ich wollte so schnell wie möglich freie Sicht haben», erklärte der Slowene, «es begann zu regnen und deshalb war es wichtig, eine freie Strecke und gute Sicht zu haben.»

In der Anfangsphase übte auch Jeffrey Herlings starken Druck aus, doch er stürzte an der Auffahrt auf die Startgerade über das Vorderrad und fiel auf Platz 12 zurück. Eli Tomac setzte sich gleich zu Beginn gegen Kay de Wolf (Husqvarna) durch und rangierte ab der 2. gewerteten Runde auf Platz 2.

Ein fulminantes Rennen zeigte der belgische MX2-Pilot Lucas Coenen (Husqvarna), der sich auf der 250er sowohl gegen Ken Roczen als auch Jeremy Seewer durchsetzen konnte. Nach einem Sturz in der 12. Runde musste er das Rennen aufgeben. Er schien sich an der Schulter verletzt zu haben. Auch Lokalmatador Max Anstie stürzte und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Cooper Webb (Yamaha) hatte keinen guten Start und kam nur auf Platz 17 ins Ziel.

Auch der deutsche MX2-Starter Simon Längenfelder (GASGAS) hatte keinen guten Start, stürzte und kam als 22. aus der ersten Runde. Im Rennen fuhr er auf Platz 18 nach vorne. Nach dem Crash von Lucas Coenen war Kay de Wolf auf Platz 5 der beste MX2-Pilot im Feld. In der letzten Runde ließ er noch seinen Landsmann Jeffrey Herlings passieren. Mit den Plätzen 5 und 6 liegen die Niederländer nach dem ersten Rennen vor den USA vorne. Deutschland belegt Platz 5.

Finale 1: MXGP & MX2:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Alberto Forato (I), Honda

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Kyle Webster (AUS), Honda

12. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

13. Mikkel Haarup (DK), Triumph

14. Brent van Doninck (B), Honda

15. Enzo Lopes (BRA), Yamaha

16. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

17. Cooper Webb (USA), Yamaha

18. Simon Längenfelder (D), GASGAS

19. Marcel Stauffer (A), KTM

20. Kevin Horgmo (N), Honda

21. Andrea Adamo (I), KTM

22. Tom Vialle (F), KTM

23. Tommy Searle (GB), Kawasaki

…

26. Oriol Oliver (E), KTM

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

…

38. Michael Sandner (A), KTM

39. (DNF) Lucas Coenen (B), Husqvarna

40. (DNF) Max Anstie (GB), Yamaha

Länderwertung nach Finale 1 von 3:



1. Niederlande, 11

2. USA, 19

3. Australien, 19

4. Frankreich, 25

5. Deutschland, 28

6. Spanien, 30

7. Italien, 30

8. Schweiz, 34

9. Slowenien, 35

10. Dänemark, 42

11. Lettland, 42

12. Brasilien, 47

13. Belgien, 53

14. Südafrika, 53

15. Tschechische Republik, 54

16. Norwegen, 55

17. Österreich, 57

18. Kanada, 60

19. Großbritannien, 63

20. Estland, 64