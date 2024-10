Jett Lawrence (HRC) siegt, Niederlande weiter vorn

Obwohl beide niederländischen Fahrer im zweiten Finale von Matterley Basin stürzten, bleibt ihre Mannschaft vor dem entscheidenden dritten Finale vorn. Simon Längenfelder (GASGAS) fuhr sensationell auf Platz 3.

2. Finale des MXoN 2024, MX2/Open: Ruben Fernandez (Honda) gewann den Holeshot vor Jett Lawrence (Honda) und Simon Längenfelder (GASGAS). Der deutsche Open-Starter Max Nagl (Honda) musste von der rechten Seite des Gatters starten, rutschte mit dem Hinterrad auf dem feuchten Gitter aus und kam nicht gut vom Start weg. In der ersten Kurve flog der schweizerische Open-Starter Valentin Guillod (Honda) über den Lenker ab und musste das Rennen aufgeben. Max Nagl rangierte nach der ersten Runde auf Platz 25, kämpfte sich aber sukzessive nach vorne. Am Ende hatte er Platz 17 erreicht, doch am Ende fiel er (vermutlich durch Sturz) wieder zurück und beendete das Rennen auf Platz 25.

Sensationell stark fuhr der deutsche MX2-Pilot Simon Längenfelder (GASGAS), der den dritten Platz über die gesamte Renndistanz halten konnte.

Überlegener Sieger des zweiten Laufs wurde erwartungsgemäß der australische Superstar Jett Lawrence (Honda), der schon in der zweiten Runde dien Führung übernahm. Trotz eines Sturzes von Glenn Coldenhoff (Fantic), der von Platz 13 auf 18 zurückfiel, blieben die Niederländer in Führung und obwohl MX2-Pilot Kay de Wolf in diesem Rennen stürzte, erreichte der MX2-Weltmeister den 5. Platz, nachdem er sich mehrfach mit dem amerikanischen Open-Starter Aaron Plessinger duellierte und ihn am Ende bezwang. Der amerikanische MX2-Starter Cooper Webb (Yamaha) zeigte in diesem Rennen enormen Kampfgeist und fing auf der Ziellinie noch Mikkel Haarup (Triumph) ab.

Vor dem entscheidenden dritten Finale bleibt es spannend, denn Team Oranje und USA trennt nur ein Punkt. Auch Team Australien befindet sich mit 39 Punkten noch in aussichtsreicher Position. Das DMSB-Team ist nach zwei von 3 Rennen auf Rang 6 zurückgefallen.

Finale 2: Open & MX2:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Conrad Mewse (GB), KTM

7. Aaron Plessinger (USA), KTM

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

9. Cooper Webb (USA), KTM

10. Mikkel Haarup (DK), Triumph

11. Jago Geerts (B), Yamaha

12. Tom Vialle (F), KTM

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. Cornelius Toendel (N), KTM

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

17. Julius Mikula (CZ), KTM

18. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

19. Kyle Webster (AUS), Honda

20. Andrea Adamo (I), KTM

21. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

22. Harri Kullas (EST), KTM

23. Dylan Wright (CAN), Honda

24. Tristan Purdon (ZA), Husqvarna

25. Max Nagl (D), Honda

…

27 Michael Kratzer (A), Honda

28. Edvards Bidzans (LT), Honda

29. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

30. Tanel Leok (EST), Husqvarna

…

34. Michael Sandner (A), KTM

…

38. (DNF) Valentin Guillod (CH), Honda

Länderwertung nach Finale 2 von 3:



1. Niederlande, 34

2. USA, 35

3. Australien, 39

4. Frankreich, 41

5. Spanien, 45

6. Deutschland, 56

7. Italien, 66

8. Lettland, 78

9. Dänemark, 83

10. Slowenien, 86

11. Tschechische Republik, 92

12. Norwegen, 100

13. Schweiz, 101

14. Brasilien, 106

15. Südafrika, 114

16. Estland, 116

17. Österreich, 118

18. Kanada, 118

19. Belgien, 64 (DNS)

20. Großbritannien, 69 (DNS)