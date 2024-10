MXoN: Lettland qualifiziert sich für die Finalrunden

Isak Giftig stürzte am Ende des Rennens in Führung liegend

Mit einem 1-9-Ergebnis zog die lettische Mannschaft in die Finalrunden der 77. Ausgabe des Motocross der Nationen ein. Die Entscheidung fiel auf den letzten Metern, nachdem Isak Gifting in Führung liegend stürzte.

Die Entscheidung über den 20. Startplatz und den Einzug in die 3 Hauptrennen zur 77. Ausgabe des Motocross der Nationen in Matterley Basin fiel in einem spannenden B-Finale, in dem sich 13 Teams der Plätze 20 bis 32 mit 3 Fahrern in einem Rennen für den Finaleinzug qualifizieren, in dem die zwei besten Fahrer gewertet werden. Alle anderen Teams (Plätze 33 bis 36) werden als C-Finale gewertet, das nicht separat ausgefahren wird. Die Entscheidung über den letzten Finalplatz fiel auf den letzten Metern: Zunächst führte das neuseeländische Team die Teamwertung an, denn Joshua Natzke (KTM) führte das Rennen drei Runden lang an, bevor der schwedische MXGP-Pilot Isak Gifting die Spitze übernahm.

In der ersten Kurve nach dem Start kam es zunächst zu einem Massencrash, in den unter anderem der Ire Martin Barr verwickelt wurde. Damit waren Irlands Chancen nahezu zerstört.

Der Lette Karlis Reisulis (Yamaha), der im MX2-Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt war und sich dabei an der Schulter verletzte, startete mit der 250erYamaha auf Platz 3, kämpfte sich auf Platz 2 nach vorne und setzte in den letzten Runden den führenden Isak Gifting auf der 450er Yamaha unter Druck. In der letzten Runde ging Gifting nach einem Sprung aber hart zu Boden, so dass Reisulis die Platz 1 übernehmen konnte und das Rennen mit einem Vorsprung von 8,6 Sekunden gewann. Mit diesem Sieg und Platz 9 von MXGP-Starter Mairis Pumpurs (Husqvarna) standen die Letten mit 10 Punkten im Finale.

Der Schwede Alvin Östlund (Honda) kämpfte mit dem Letten Edvards Bidzans (Honda) um Platz 10, doch der Einsatz des Schweden wurde nicht belohnt.

Die Wetterbedingungen in Matterley Basin waren am Vormittag kühl mit leichtem Nieselregen. Am Nachmittag soll die Regenneigung zunehmen.

B-Finale



1. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

2. Isak Gifting (S), Yamaha

3. Hamish Harwood (NZL), KTM

4. Tomas Kohut (SK), KTM

5. Anthony Rodriguez (VEN), Husqvarna

6. Haruki Yokoyama (JP), Honda

7. Jason Meara (IRL), GASGAS

8. Emil Weckman (FIN), KTM

9. Mairis Pumpurs (LT), Husqvarna

10. Alvin Östlund (S), Honda

11. Edvards Bidzans (LT), Honda)

Länderwertung:



1. Lettland, 10, qualifiziert fürs Finale

2. Schweden, 12

3. Neuseeland, 16