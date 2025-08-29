MXoN Team Italien mit Antonio Cairoli (Ducati/MXGP)

Das italienische MXoN-Team startet mit Antonio Cairoli (Ducati/MXGP), Andrea Bonacorsi (Fantic/Open) und Andrea Adamo (KTM/MX2). 21 Jahre nach seiner ersten Nominierung will es Antonio Cairoli noch einmal wissen.

Auf diesen Auftritt werden sich die Fans weltweit freuen: Die sizilianische Motocross-Legende Antonio Cairoli wird mit der Ducati Desmo 450 MX beim Motocross der Nationen in Crawfordsville für die italienische Nationalmannschaft antreten. 21 Jahre nach seiner ersten Nominierung für das italienische Team will es der neunfache Weltmeister nun also noch einmal wissen.

Team Italy MXoN 2025:



Antonio Cairoli - MXGP

Andrea Bonacorsi - Open

Andrea Adamo - MX2

Zur Erinnerung: 2021 gewann Cairoli gemeinsam mit Alessandro Lupino und Mattia Guadagnini die begehrte Chamberlain Trophy für Italien.

Das italienische Team ist in der aktuellen Besetzung gut aufgestellt und gehört damit zum Kreis der potenziellen Podiumskandidaten. Fantic-Werksfahrer Andrea Bonacorsi rangiert in der MXGP-Tabelle auf Platz 7. Für ihn ist es bereits der dritte MXoN-Einsatz. Andrea Adamo liegt in der MX2-WM auf Platz 3 und hat noch intakte Titelchancen. Für Adamo ist es der vierte Einsatz beim Motocross der Nationen. Antonio Cairoli startete in diesem Jahr bei den US Nationals und kennt die US-Strecken.