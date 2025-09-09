MXoN 2025: Das sind die Teams und Startnummern

Zum diesjährigen Motocross der Nationen in Crawfordsville (USA) treten insgesamt 38 Teams an. Deutschland rollt mit den Startnummern 16, 17 und 18 ans Gatter. Australien und USA gelten als Top-Favoriten.

Die FIM veröffentlichte die provisorische Entry List für das Motocross der Nationen am 5. Oktober in Crawfordsville. Allerdings gibt es bereits Änderungen, denn Ben Watson erklärte am heutigen 9. September 2025, dass er und das Team MRT Beta nicht am MXoN teilnehmen können. Die Nominierung Watsons erfolgte offenbar nicht in Abstimmung mit dem Beta-Werksteam. Kein guter Zug von Beta, die in diesem Jahr ein neues und modernes Hauptquartier in den USA bezogen haben. Das MXoN wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich in den USA zu präsentieren. Neben Watson tritt nur noch der Finne Sampo Rainio in der Open-Kategorie mit einem Motorrad der Marke Beta an. Ob Mikkel Haarup bis Oktober wieder fit ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Insgesamt 38 Teams sind für dieses Jahr aufgestellt, darunter auch Teams aus Asien und Lateinamerika. Sogar Mannschaften aus Israel und der Ukraine sind in diesem Jahr mit dabei. Die Startnummern werden entsprechend der Ergebnisse des Vorjahres vergeben. Titelverteidiger Australien startet mit den Nummern 1 bis 3. Neben der Startnummer 1 von Jett Lawrence sind für die deutschen Fans die Startnummern 16 von Ken Roczen (Suzuki), 17 von Simon Längenfelder und 18 von Maximilian Spies interessant. Die Schweiz rückt mit den Startnummern 25, 26 und 27 aus, Österreich mit den Nummern 58, 59 und 60.

Team USA will natürlich auf heimischem Boden die Chamberlain Trophy holen und ist mit Chase Sexton (KTM), Haiden Deegan (Yamaha) und Eli Tomac (Yamaha) gut aufgestellt. Besonders interessant wird sein, wie sich Fahrer wie Haiden Deegan und der Japaner Jo Shimoda (Honda) im Feld der WM-Piloten behaupten.

Teams MXoN 2025 (Stand 9. September 2025):



Australien:

#1 – Jett Lawrence (Honda, MXGP)

#2 – Kyle Webster (Honda, MX2)

#3 – Hunter Lawrence (Honda, Open)

USA:

#4 – Chase Sexton (KTM, MXGP)

#5 – Haiden Deegan (Yamaha, MX2)

#6 – Eli Tomac (Yamaha, Open)

Niederlande:

#7 – Glenn Coldenhoff (Fantic, MXGP)

#8 – Kay de Wolf (Husqvarna, MX2)

#9 – Calvin Vlaanderen (Yamaha, Open)

Spanien:

#10 – Rubén Fernández (Honda, MXGP)

#11 – Guillem Farrés (Triumph, MX2)

#12 – Francisco García (Kawasaki, Open)

Frankreich:

#13 – Romain Febvre (Kawasaki, MXGP)

#14 – Mathis Valin (Kawasaki, MX2)

#15 – Maxime Renaux (Yamaha, Open)

Deutschland:

#16 – Ken Roczen (Suzuki, MXGP)

#17 – Simon Längenfelder (KTM, MX2)

#18 – Maximilian Spies (KTM, Open)

Slowenien:

#19 – Tim Gajser (Honda, MXGP)

#20 – Jaka Peklaj (Husqvarna, MX2)

#21 – Jan Pancar (KTM, Open)

Italien:

#22 – Antonio Cairoli (Ducati, MXGP)

#23 – Andrea Adamo (KTM, MX2)

#24 – Andrea Bonacorsi (Fantic, Open)

Schweiz:

#25 – Jeremy Seewer (Ducati, MXGP)

#26 – Nico Greutmann (Husqvarna, MX2)

#27 – Valentin Guillod (Yamaha, Open)

Lettland:

#28 – Karlis Reisulis (Yamaha, MXGP)

#29 – Janis Reisulis (Yamaha, MX2)

#30 – Pauls Jonass (Kawasaki, Open)

Dänemark:

#31 – Magnus Smith (KTM, MXGP)

#32 – Mikkel Haarup (Triumph, MX2)

#33 – Mads Fredsoe (Husqvarna, Open)

Großbritannien:

#34 – Conrad Mewse (Honda, MXGP)

#35 – Dylan Walsh (Kawasaki, MX2)

#36 – Ben Watson (Beta, Open)

Brasilien:

#37 – Enzo Lopes (Yamaha, MXGP)

#38 – Bernardo Eto Tibúrcio (Honda, MX2)

#39 – Fabio Aparecido dos Santos (Yamaha, Open)

Kanada:

#43 – Jess Pettis (Yamaha, MXGP)

#44 – Sebastien Racine (Yamaha, MX2)

#45 – Tanner Ward (GASGAS, Open)

Belgien:

#46 – Lucas Coenen (KTM, MXGP)

#47 – Sacha Coenen (KTM, MX2)

#48 – Liam Everts (Husqvarna, Open)

Norwegen:

#49 – Hakon Osterhagen (KTM, MXGP)

#50 – Pelle Gundersen (Husqvarna, MX2)

#51 – Hakon Fredriksen (Yamaha, Open)

Südafrika:

#52 – Slade Smith (Honda, MXGP)

#53 – Camden McLellan (Triumph, MX2)

#54 – Cameron Anthony Durow (KTM, Open)

Estland:

#55 – Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha, MXGP)

#56 – Joosep Pärn (GASGAS, MX2)

#57 – Harri Kullas (Yamaha, Open)

Österreich:

#58 – Pascal Rauchenecker (Husqvarna, MXGP)

#59 – Maximilian Ernecker (KTM, MX2)

#60 – Marcel Stauffer (KTM, Open)

Schweden:

#61 – Isak Gifting (Yamaha, MXGP)

#62 – Albin Gerhardsson (Husqvarna, MX2)

#63 – Anton Gole (Yamaha, Open)

Irland:

#67 – Martin Barr (Honda, MXGP)

#68 – Glenn McCormick (KTM, MX2)

#69 – Stuart Edmonds (TM, Open)

Venezuela:

#70 – Anthony Rodriguez (KTM, MXGP)

#71 – Carlos Badiali (Yamaha, MX2)

#72 – Lorenzo Locurcio (GASGAS, Open)

Finnland:

#76 – Jere Haavisto (KTM, MXGP)

#77 – Kasimir Hindersson (KTM, MX2)

#78 – Sampo Rainio (Beta, Open)

Japan:

#79 – Yuki Okura (Honda, MXGP)

#80 – Soya Nakajima (Yamaha, MX2)

#81 – Jo Shimoda (Honda, Open)

Chile:

#85 – Matias Pavez (KTM, MXGP)

#86 – Benjamin Garib (Honda, MX2)

#87 – Hardy Muñoz (Yamaha, Open)

FIM Latin America:

#91 – Franklin Noguera (Husqvarna, MXGP)

#92 – Miguel Rojas (KTM, MX2)

#93 – Marco Antezana (KTM, Open)

Island:

#106 – Ingvar Sverrir Einarsson (KTM, MXGP)

#107 – Eric Mani Gudmundsson (KTM, MX2)

#108 – Eidur Orri Palmarsson (Yamaha, Open)

Argentinien:

#109 – Joaquin Poli (Kawasaki, MXGP)

#110 – Felipe Quirno Costa (KTM, MX2)

#111 – Agustín Poli (Kawasaki, Open)

Puerto Rico:

#112 – Sebastian Velez Cardona (Kawasaki, MXGP)

#113 – Ivan Aladama Jr. (GASGAS, MX2)

#114 – Rodny Gonzalez (Kawasaki, Open)

Uruguay:

#115 – Nicolas Rolando (KTM, MXGP)

#116 – Alfonso Bratschi (KTM, MX2)

#117 – Germán Bratschi (KTM, Open)

Marokko:

#118 – Saad Soulimani (TM, MXGP)

#119 – Noam Jayal (Kawasaki, MX2)

#120 – Elies Poget (KTM, Open)

Israel:

#121 – Ofir Casey Tzemach (Husqvarna, MXGP)

#122 – Stav Orland (Yamaha, MX2)

#123 – Ben Almagor (KTM, Open)

Ecuador:

#124 – Andres Benenaula (Kawasaki, MXGP)

#125 – Pedro José Suárez Jaramillo (Yamaha, MX2)

#126 – Jetro Salazar (Honda, Open)

Ukraine:

#127 – Yurii Naumchyk (Kawasaki, MXGP)

#128 – Maksym Rososhchuk (KTM, MX2)

#129 – Mykola Kubechko (Husqvarna, Open)

Mexiko:

#130 – Yeissen Said Rubalcava (Yamaha, MXGP)

#131 – Erick Ismael Vázquez Díaz (Yamaha, MX2)

#132 – Jorge Israel Rubalcava (Husqvarna, Open)

Costa Rica:

#133 – Yarod Vargas (GASGAS, MXGP)

#134 – Abraham Alfaro (GASGAS, MX2)

#135 – Jose Pablo Chaves (GASGAS, Open)

FIM Asia:

#136 – Ben Hallgren (Yamaha, MXGP)

#137 – Rhowell Matias Mangosong IV (Yamaha, MX2)

#138 – Jiraj Wannalak (Honda, Open)

Honduras:

#139 – Jose Maria Reyes Perla (Honda, MXGP)

#140 – Gerhard Matamoros Nadal (KTM, MX2)

#141 – Fabio Jose Hernandez Zelaya (KTM, Open)