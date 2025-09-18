MXoN: Legende Jeff Ward als Grand-Marshal

Beim bevorstehenden Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway im Bundesstaat Indiana Anfang Oktober wird für die Gastgeber Ikone Jeff Ward die ehrenvolle Rolle des Grand-Marshals übernehmen.

Während sich der Motocross-WM-Tross auf das bevorstehende Saisonfinale in Broadford in Australien vorbereitet, ist die diesjährige US-Motocross-Saison bereits beendet. Für die auserwählten US-Asse läuft somit bereits der Countdown für das Motocross der Nationen (MXoN) auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville im Bundesstaat Indiana, das vom 3. bis zum 5. Oktober über die Bühne gehen wird.

Die diesjährige Ausgabe des MXoN wird unter der Schirmherrschaft eines ganz besonderen Motocrossers vergangener Tage angeführt. Die US-Föderation hat nämlich Motocross- und Supercross-Legende Jeff Ward (64) zum sogenannten «Grand-Marshal» der Veranstaltung ernannt. Für die USA treten die beiden Yamaha-Asse Eli Tomac und Haiden Deegan sowie der Noch-Red Bull-KTM-Fahrer Chase Sexton an.

Der Grand Marshal ist eine von der Organisation benannte Person, die bei der Veranstaltung eine herausragende Rolle spielt. Er nimmt im Zuge des Events an diversen Veranstaltungen teil, hält Reden, steht den Fahrern und Fans zur Verfügung und nimmt auch an der Siegerehrung teil – er übergibt die Trophäen an die Sieger.

Jeff Ward ist eine absolute Ikone im US-Sport. Der in Schottland geborene Ward holte in seiner Karriere sieben AMA-US-Titel. Mit dem Team USA war «Wardy» Rekordgewinner beim MXoN, insgesamt sieben Mal stand Ward mit seinen US-Kollegen auf der obersten Stufe des Podiums – in den Jahren 1983 bis 1990. Was dazu kommt: Jeff Ward errang all seine großen Erfolge für Kawasaki. Übrigens: Nach seiner aktiven Motocross-Karriere legte Ward eine beeindruckende Laufbahn im US-Supermoto und im Autorennsport in der Indy Racing League hin.