China: S. Coenen (KTM) im Quali-Race vor Längenfelder

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von China in Shanghai vor WM-Leader Simon Längenfelder (KTM).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of China, 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China': Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war schon im Zeittraining der Schnellste und zog auch den Holeshot vor seinem Teamkollegen und WM-Leader Simon Längenfelder. Camden McLellan (Triumph) stürzte in der ersten Kurve und hielt seinerseits auch Rick Elzinga (Yamaha) auf.

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-8, arbeitete sich rasch auf Platz 6 nach vorne, hing dann aber rundenlang hinter dem spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres hängen. In Runde 7 setzte sich der Niederländer mit einem harten Manöver durch, touchierte dabei aber den Spanier. Zwei Runden später setzte er sich gegen Karlis Reisulis (Yamaha) durch. In den letzten beiden Runden entbrannte ein Duell zwischen Lata und de Wolf um Platz 3, doch der Italiener wehrte alle Angriffe des Niederländers erfolgreich ab. De Wolf kam hinter Lata auf Platz 4 ins Ziel.

Mit Simon Längenfelder auf Platz 2 und Kay de Wolf auf Rang 4 konnte der Deutsche in der WM-Tabelle seinen Vorsprung um zwei weitere Punkte von 12 auf 14 ausbauen. Andrea Adamo (KTM) verlor auf Platz 8 weiter den Anschluss zur Tabellenspitze. Sein Rückstand zur Spitze erhöhte sich dadurch auf 68 Punkte.

MX2 Qualifikationsrennen Shanghai:



1. Sacha Coenen (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Valerio Lata (I), Honda

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Guillem Farres (E), Triumph

6. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

7. Mathis Valin (F), Kawasaki

8. Andrea Adamo (I), KTM

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Liam Everts (B), Husqvarna

11. Camden McLellan (ZA), Triumph

12. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

…

19. (DNF) Jens Walvoort (NL), KTM

…

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 842

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 828, (-14)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 774, (-68)