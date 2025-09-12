Thibault Benistant: Saisonende & Abschied von Yamaha

Nach 10 Jahren mit Yamaha und einer in Arnheim zugezogenen Knieverletzung verlasst der 23-jährige Thibault Benistant das Werksteam. Die Saison 2025 ist für den Franzosen vorzeitig beendet.

Schon beim Grand Prix of the Netherlands in Arnheim zog sich Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant eine Knieverletzung zu, mit der er trotz Beschwerden eine Woche später in der Türkei antrat. Nach einer erneuten ärztlichen Konsultation musste der Franzose nun den Stecker ziehen und die Saison vorzeitig beenden, da ein Bruch in der Kniescheibe festgestellt wurde.

Damit endet auch sein zehnjähriges Yamaha-Engagement. 2018 wurde er auf Yamaha Europameister in der EMX125, 2020 wurde er Champion der EMX250 und wechselte 2021 in die MX2-WM, wo er 18 Podiumsplätze und drei Grand-Prix-Siege einfahren konnte.

«Yamaha Motor Europe und das Yamaha Factory MX2 Team danken Thibault herzlich für seine unschätzbaren Beiträge zur Yamaha-Familie in den letzten zehn Jahren und wünschen ihm eine schnelle Genesung sowie viel Erfolg in seiner Zukunft», heißt es in der Mitteilung des Teams.

Wohin Benistant wechseln wird, ist derzeit ungewiss. Er hat das Alterslimit von 23 Jahren noch nicht überschritten und könnte noch ein Jahr in der MX2-WM bleiben.