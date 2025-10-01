Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

MXoN: Haiden Deegan (Yamaha) fällt doch aus!

Von Johannes Orasche
Haiden Deegan
© Haiden Deegan/Instagram

Haiden Deegan

Die Premiere von US-Teenager Haiden Deegan beim anstehenden Motocross der Nationen fällt wegen der Schulterverletzung des Yamaha-Piloten nun endgültig ins Wasser.
Die Motocross-Szene blickt gespannt auf das Motocross der Nationen (MXoN) am kommenden Wochenende auf der Piste von Ironman in Crawfordsville im US-Bundesstaat Indiana. Bevor es dort losgeht, gibt es für die Gastgeber eine Hiobsbotschaft: MX2-Fahrer Haiden Deegan (Yamaha) muss den Start beim Heim-Event endgültig absagen.

Die Hoffnung auf einen Einsatz von Deegan beim Motocross der Nationen war zuletzt wieder gestiegen. Der 19-Jährige schien seinen beim Supercross-Play-Off in Las Vegas vor elf Tagen erlittenen Schlüsselbeinbruch inklusive bereits erfolgter Operation in den Griff zu bekommen. Eine Woche Therapie scheint nun aber doch zu wenig zu sein. Für das Team USA bedeutet das mitten in den letzten Vorbereitungen einen Tiefschlag.

Deegan soll dieser Tage einen kurzen Versuch auf dem Motorrad unternommen haben, dabei jedoch heftige Schmerzen gespürt haben. Damit muss das mit Spannung erwartete Event in Ironman, bei dem diesmal US-Ikone Jeff Ward den Grand-Marshal macht, ohne Deegan auskommen. Zur Erinnerung: Die Amerikaner hatten bereits für den ausgefallenen Chase Sexton Husqvarna-Fahrer RJ Hampshire nachnominiert.

Nun muss man auch noch einen Ersatz für den Sohn von Brian Deegan finden. Favorit auf diesen Platz im US-Team soll Justin Cooper sein. Cooper fuhr diese Saison bereits in der 450er-Klasse und würde nun für das MXoN wieder auf das kleinere Bike wechseln. Das US-Team dürfte somit aus Eli Tomac, RJ Hampshire und Justin Cooper bestehen.

