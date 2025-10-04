MX2-Quali: Australien und Deutschland punktgleich

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen
© MXGP-TV

Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum MXoN 2025 auf dem Ironman Raceway. Simon Längenfelder (KTM) wurde Vierter. Australien und Deutschland vorn.
Der deutsche MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum MX2-Qualifikationsrennen auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville. Direkt hinter ihm ging von Anfang an Sacha Coenen (KTM) in gewohnter Weise 'all in' und übernahm in der zweiten Runde die Führung. Andrea Adamo (Italien, KTM) wurde in einen Massencrash in der ersten Runde verwickelt und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Der Sizilianer beendete das Rennen auf Rang 10.

Der schweizerische MX2-Pilot Nico Greutmann (Husqvarna) schlug sich bei seinem ersten MXoN-Auftritt auf Rang 15 beachtlich.

US-Boy Justin Cooper, der nach der Auslosung am Freitag von Startplatz 35 aus ins Rennen gehen musste, zeigte einen brillanten Start auf der Außenbahn und rangierte von Anfang an in der Spitzengruppe. Kay de Wolf und Cooper überholten Längenfelder, der aber seinerseits den Australier Kyle Webster hinter sich halten konnte. Kay de Wolf attackierte in den letzten Runden den führenden Sacha Coenen, doch der Belgier rettete Platz 1 bei seinem ersten US-Rennen über die Ziellinie.

Nach den Plätzen 2 von Ken Roczen und 4 von Simon Längenfelder liegt die deutsche Mannschaft mit 6 Zählern punktgleich mit Australien an der Spitze der Nationenwertung.

MX2 Qualifikationsrennen Ironman:

1. Sacha Coenen (B), KTM
2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
3. Justin Cooper (USA), Yamaha
4. Simon Längenfelder (D), KTM
5. Kyle Webster (AUS), Honda
6. Camden McLellan (ZA), Triumph
7. Guillem Farres (E), Triumph
8. Mathis Valin (F), Kawasaki
9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha
10. Andrea Adamo (I), KTM

15. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

23. Maximilian Ernecker (A), KTM

Nationenwertung nach 2 von 3 Rennen:

1. Australien, 6 Punkte
2. Deutschland, 6
3. Belgien, 7
4. Frankreich, 11
5. Spanien, 11
6. USA, 12
7. Italien, 18
8. Schweden, 19
9. Lettland, 20
10. Schweiz, 25

19. Niederlande, 36

22. Österreich, 43

