Die Suzuki von Ken Roczen im Deutschland-Design

Beim Motocross der Nationen treten viele Fahrer der Nationalmannschaften mit Spezial-Design im Dekor der Landesfarben an. Die Suzuki RM-Z450 von Ken Roczen sorgt schon jetzt für Aufsehen und erstrahlt in Eleganz.

Nach dem Stand der Entry List zum Motocross der Nationen 2025 auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville ist das Motorrad von Ken Roczen die einzige Suzuki RM-Z450 im Feld der 117 Bikes und 39 Teams. Schönheit ist zwar Geschmackssache und keine basisdemokratische Angelegenheit, aber Kens Bike strahlt mit den gold-eloxierten Felgen, den veredelten Gleitrohren und nicht zuletzt dem Design in Schwarz-Rot-Gold Eleganz und Leichtigkeit aus. Besonders gelungen ist der Kontrast zwischen den Farben Schwarz und Gelb.

Seine Startnummer 16 sieht ebenfalls auf natürliche Weise gut aus. Das Motocross der Nationen ist ja immer auch eine Art «Schönheitswettbewerb». Besonders auffallend im Design sind traditionell die Bikes des US-Teams. Die Suzuki von Ken Roczen braucht sich jedenfalls davor nicht zu verstecken. Wir dürfen uns schon auf den Anblick freuen, wenn 'Kickstart-Kenny' seine 'gelbe Susy' um den Ironman Raceway heizt.

Erst gestern hat Ken Roczen seinen Vertrag mit Suzuki um ein weiteres Jahr verlängert. Der Deutsche hat seine Karriere auf Suzuki begonnen und wurde 2016 auf Suzuki US Motocross Champion. Man kann das Blatt drehen und wenden, wie man will: Roczen und Suzuki passen einfach perfekt zusammen.