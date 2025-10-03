MXoN Startplatz-Auslosung: Deutschland auf 18, USA 35

Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen am Samstag ergab Platz 12 für die Schweiz, Rang 18 für Deutschland und Platz 31 für Österreich. Titelverteidiger Australien startet von Platz 7, USA von Rang 35.

In Crawfordsville erfolgte die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen für das 78. Motocross der Nationen. Von den deutschsprachigen Ländern hatte die Schweiz auf Platz 12 das meiste Glück. Deutschland rangiert auf Rang 18 im Mittelfeld. Für Österreich wurde nur den 31. Startplatz gezogen.

Titelverteidiger Australien startet von einem gutem 7. Platz. Ausgesprochen unglücklich verlief die Verlosung für Gastgeber USA auf Platz 35. Die Fahrer aus Marokko starten am Samstag von Pole.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Auslosung:



Marokko P1, Australien P7, Niederlande P8, Kanada P9, Schweiz P12, Frankreich P14, Deutschland P18, Großbritannien P21, Belgien P22, Österreich, P31, USA P35.

Die Startposition am Gatter ist in Crawfordsville nicht von immenser Bedeutung. Für die Favoriten ist es wichtig, dass sie gut durch den Verkehr der ersten Runden kommen, denn das Leistungsgefälle ist während der Qualifikationsrennen besonders groß. Im Verlaufe der einzelnen Rennen wird sich der Spreu von dem Weizen trennen.