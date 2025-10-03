Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Stefan Bradl: «Marquez hat Rossi kopiert»

MXoN Team-Präsentation: US-Show mitten in der Stadt

Von Thoralf Abgarjan
Die Team-Präsentation zum Motocross der Nationen 2025 wurde in diesem Jahr mitten in der Stadt Crawfordsville zelebriert. Die Präsentation der Mannschaften wurde zur Fanmeile und einer eindrucksvollen Eröffnungs-Party.
Die Team-Präsentation zur 78. Ausgabe des Motocross der Nationen fand am Freitag-Nachmittag in Downtown Crawfordsville statt. Garniert mit einer faszinierenden Bike-Show, Marching Bands, Dudelsack-Bands und Cheerleadern feierten tausende Fans in den Straßen der Stadt ihre Helden.

Auch in diesem Jahr gab es wieder spezielle Momente: Jeff Ward gewann von 1983 bis 1985 und von 1987 bis 1990 siebenmal die Chamberlain Trophy für Team USA. Jeff Ward hat in Crawfordsville die Funktion des 'Grand Marshalls'. Er rollte mit einem typisch amerikanischen Straßenkreuzer-Cabriolet ein.

Für den 38-jährigen Motocross-Routinier Martin Barr aus Irland ist das MXoN auf dem Ironman Raceway bereits der 19. Einsatz. Antonio Cairoli startet im Alter von 40 Jahren zum 16. Mal. Unvergessen ist der Heimsieg der italienischen Mannschaft im Jahre 2021 in Mantova.

Der frühere MXGP-Pilot Thomas Kjer Olsen, der seine WM-Karriere wegen einer schweren Kopfverletzung beenden musste, führt die dänische Mannschaft in diesem Jahr als Team Manager an.

Ken Roczen wurde von den amerikanischen Fans frenetisch gefeiert. «Meine Wurzeln sind in Deutschland», erklärte der Thüringer, «aber in Amerika habe ich meine neue Heimat gefunden.» Ähnlich äußerte sich auch der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup.


