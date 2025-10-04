MXGP-Qualifikation: Australien führt vor Deutschland

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Australien mit Jett Lawrence (Honda) das MXGP-Qualifikationsrennen vor Deutschland (Ken Roczen, Suzuki) und Frankreich (Romain Febvre, Kawasaki). Niederländer mit Pech.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in Crawfordsville (USA): Jett Lawrence (Honda) markierte schon im Zeittraining die schnellste Rundenzeit. Team Australien startete vom 7. Startplatz, Jett zog den Holeshot und gewann mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg.

Ken Roczen (Suzuki) startete direkt hinter Jett und rangierte von der ersten bis zur letzten Runde auf Rang 2. Lucas Coenen (KTM) stürzte in der ersten Kurve und zeigte eine beeindruckende Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Platz 6. Antonio Cairoli (Ducati) kam auf Rang 8 ins Ziel – vor Eli Tomac (Yamaha), der allerdings von Startplatz 35 aus ins Rennen gehen musste.

Das niederländische Team musste einen Rückschlag wegstecken. Glenn Coldenhoff startete im Bereich der Top-3 und rangierte auf Platz 8, als er in Runde 9 zu Boden ging und das Rennen aufgeben musste. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hoffentlich kann 'The Hoff' morgen starten.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam auf Platz 10 ins Ziel, der österreichische MXGP-Starter Pascal Rauchenecker auf Platz 20.

MXoN Qualifying Race MXGP 2025:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Lucas Coenen (B), KTM

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Antonio Cairoli (I), Ducati

9. Eli Tomac (USA), Yamaha

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

…

20. Pascal Rauchenecker (A), Husqvarna

…

34. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Fantic