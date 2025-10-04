Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP-Sprint: Bezzecchi genial, Marquez bestraft

MXGP-Qualifikation: Australien führt vor Deutschland

Von Thoralf Abgarjan
Jett Lawrence gewann das MXGP Qualifikationsrennen vor Ken Roczen
© MXGP-TV

Jett Lawrence gewann das MXGP Qualifikationsrennen vor Ken Roczen

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Australien mit Jett Lawrence (Honda) das MXGP-Qualifikationsrennen vor Deutschland (Ken Roczen, Suzuki) und Frankreich (Romain Febvre, Kawasaki). Niederländer mit Pech.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

MXGP-Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in Crawfordsville (USA): Jett Lawrence (Honda) markierte schon im Zeittraining die schnellste Rundenzeit. Team Australien startete vom 7. Startplatz, Jett zog den Holeshot und gewann mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg.

Ken Roczen (Suzuki) startete direkt hinter Jett und rangierte von der ersten bis zur letzten Runde auf Rang 2. Lucas Coenen (KTM) stürzte in der ersten Kurve und zeigte eine beeindruckende Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Platz 6. Antonio Cairoli (Ducati) kam auf Rang 8 ins Ziel – vor Eli Tomac (Yamaha), der allerdings von Startplatz 35 aus ins Rennen gehen musste.

Das niederländische Team musste einen Rückschlag wegstecken. Glenn Coldenhoff startete im Bereich der Top-3 und rangierte auf Platz 8, als er in Runde 9 zu Boden ging und das Rennen aufgeben musste. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hoffentlich kann 'The Hoff' morgen starten.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam auf Platz 10 ins Ziel, der österreichische MXGP-Starter Pascal Rauchenecker auf Platz 20.

MXoN Qualifying Race MXGP 2025:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda
2. Ken Roczen (D), Suzuki
3. Romain Febvre (F), Kawasaki
4. Ruben Fernandez (E), Honda
5. Tim Gajser (SLO), Honda
6. Lucas Coenen (B), KTM
7. Isak Gifting (S), Yamaha
8. Antonio Cairoli (I), Ducati
9. Eli Tomac (USA), Yamaha
10. Jeremy Seewer (CH), Ducati
11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

20. Pascal Rauchenecker (A), Husqvarna

34. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Fantic


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 04.10., 20:15, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Sa. 04.10., 21:45, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Sa. 04.10., 22:10, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
  • Sa. 04.10., 23:00, Motorvision TV
    Rallye: Rallye Isla de Los Volcanes
  • Sa. 04.10., 23:30, Motorvision TV
    TER Series
  • So. 05.10., 00:00, Eurosport
    Speedway: FIM Speedway of Nations
  • So. 05.10., 00:05, Schweiz 2
    Formel 1: Großer Preis von Singapur
  • So. 05.10., 00:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 05.10., 00:45, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 05.10., 01:40, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C0410212013 | 5